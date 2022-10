Martín Palermo lloró al recordar a Diego Maradona: "Esas cosas nos se olvidan"

El llanto de Martín Palermo recordando a Diego Maradona

“Cuando estuve pasando un mal momento con la muerte de mi hijo, se me apareció en el hospital. Y esas cosas no se olvidan”, explicó el exgoleador de Boca Juniors, y agregó entre lágrimas: “Estuvo cuando alguna vez lo necesité. A veces uno necesita a esa persona para estar al lado, ese amigo, a pesar de que no era mi amigo... era esa persona que me llevó a sentir la pasión”.