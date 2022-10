"Bambino" Veira, preso por violar a un menor: el hecho, la condena y un pabellón VIP

El padre del chico reconoció que su hijo le contó todo primero a su madre. "Por eso tuve tiempo de pensar en denunciar a Veira. Si no, lo habría matado".

Como jugador, el "Bambino" había sido ídolo de San Lorenzo, club con el que fue campeón en 1968. Pero la gloria mayor la conoció con River en 1986, cuando ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental ante el Steaua de Bucarest.

"Bambino" Veira: cómo fue la condena

Bambino Veira preso Devoto.jpg "Veira ya está preso en Devoto", publicaba en tapa el diario Clarín.

Veira negó el hecho y sostuvo que el niño le había pedido un autógrafo y que él lo invitó a su departamento para regalarle un banderín. Como coartada, el "Bambino" sostuvo que estaba una sobrina suya, Adriana Veira, quien dijo vivir también en ese departamento y que ella estaba presente.

Sin embargo, en el juicio se probaría que la declaración de su sobrina era falsa, siendo condenada por falso testimonio.

El 4 de abril de 1988, Veira fue encontrado en primera instancia culpable del delito de tentativa de violación y promoción de corrupción de menor, siendo condenado a cuatro años de prisión. La Cámara del Crimen revocó la condena y absolvió a Veira aplicándole el beneficio de la duda.

Bambino Veira 33.jpg Hace 31 años Héctor "Bambino" Veira iba preso a la cárcel de Devoto. (Foto: Archivo)

"Bambino" Veira fue culpable de violación de un menor: el testimonio de la víctima

El 24 de abril todo se modificó: la Corte Suprema de Justicia consideró arbitraria la decisión de la Cámara de aplicar el beneficio de la duda y ordenó dictar una nueva sentencia. El 30 de agosto de 1991 la Sala VI de la Cámara dictó nueva sentencia encontrándolo culpable de violación de un menor, y condenándolo a seis años de prisión, siguiendo el voto de la jueza Carmen Argibay. El 4 de octubre de 1991 fue enviado a prisión para cumplir la condena.

El chico, de nombre Sebastián Candelmo, relató todos los hechos tal como los presentó en su denuncia inicial. Recordó detalles del departamento y confirmó que allí no había nadie más. Según sus palabras, Veira habría admirado sus piernas y le convenció de que se quitara el pantalón para ver si tenía condiciones físicas y podría ser un buen futbolista. Luego intentó la violación.

Video: el traslado del "Bambino" Veira a la cárcel hace 31 años

El 8 de septiembre de 1992 la Corte Suprema volvió a intervenir y calificó el delito como “intento de violación” y le redujo la pena a tres años. Como Veira ya había cumplido más de un tercio de la condena, quedó en libertad condicional el 17 de septiembre de 1992, luego de cumplir once meses de prisión.

En 1998 fue condenado a pagar un resarcimiento de 110.000 pesos argentinos (equivalentes a 110 mil dólares) por los daños psicológicos. El juez en lo Civil Luis Dupuo consideró viables los argumentos de la familia de la víctima.

"Bambino" Veira: cómo volvió al fútbol después de 11 meses de cárcel

Bambino Veira 4.jpg "Bambino" Veira cuando volvió a dirigir a San Lorenzo y salió campeón del Clausura 95. (Foto: Archivo)

En 1992 el "Bambino" Veira ya estaba en libertad. "¿Cuándo estés listo te esperamos?", le dijo Fernando Miele, presidente de San Lorenzo de ese momento. "Dame 24 horas y te cuento", fue la respuesta del "Bambino".

El técnico quería saber cuál era la reacción de la gente en la calle. Llamó a dos amigos y les dijo que lo acompañen a Florida y Corrientes, pleno centro porteño. Se dio cuenta que el impacto en la calle fue positivo. El "Bambino" necesitaba saber cómo estaba parado frente a la sociedad después de estar 11 meses preso.

Bambino Veira 1.jpg Después de estar 11 meses preso, el "Bambino" Veira logró el campeonato con San Lorenzo en 1995. (Foto: Télam)

En una entrevista con El Gráfico contó: "Lo de la cárcel fue una injusticia total. Lo que me ayudó a salir bien mentalmente de esa situación fue mi conciencia, mi tranquilidad de conciencia". Al ser consultado si tuvo miedo, agregó: "No me hace bien hablar de estos temas, no me gusta".

“Bambino” Veira: el pabellón VIP que tuvo en la cárcel de Devoto

Veira preso tapa Crónica 1.jpg

En la mayoría de los penales, ya sean provinciales o federales, existe un sector donde los presos tienen mejores comodidades. Incluso hay ciertas comodidades como heladera, cocina y televisor. Uno de los VIP’s más tradicionales es el de la Unidad 2 de Devoto, que depende del Servicio Penitenciario Federal. El sector está en un área cercana a la puerta principal, en un edificio independiente de los de la población general.

El VIP de la U2 se divide en tres pabellones: el 49, el 49 bis y el 50. De acuerdo a la descripción hecha por diversas fuentes consultadas por el diario Clarín, el 50 contaba entonces con un jardincito con parrilla mientras que el 49 ofrecía un altillo que se usaba en las “visitas íntimas”.

Video: el testimonio de Sebastián Candelmo en Intrusos