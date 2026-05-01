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Contrarreloj: por qué a Donald Trump se le vence hoy el plazo de la guerra en Medio Oriente

Este 1° de mayo es una fecha clave para la guerra que inició contra Irán. Luego de 60 días de conflicto no ha logrado ninguno de los propósitos iniciales: un cambio de régimen y terminar con su plan nuclear. Además, el estrecho de Ormuz está bloqueado e hizo subir el precio del crudo.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Trump

Trump, en la hora cero de la guerra con Irán y sin ningún resultado positivo. (Foto: A24.com)

"El reloj del plazo de 60 días está detenido. La tregua lo mantiene en un limbo". Así le contestó Pete Hegseth, jefe del Pentágono, al comité del Senado que evalúa lo hecho por Donald Trump en la guerra con Irán. El Poder Ejecutivo estadounidense tiene ese plazo para poder realizar ataques militares sin requerir la autorización del Poder Legislativo.

Leé también Trump reveló el tajante mensaje que recibió de Irán que cambió la situación en el estrecho de Ormuz
El nuevo mensaje de Donald Trump sobre Irán y el estrecho de Ormuz. (Foto: A24.com)

Ese plazo caduca este 1° de mayo. Por lo tanto, Trump no podría disponer nuevos ataques, algo que ya anunció como amenaza si no hay una mejor propuesta de Irán para negociar (que debe incluir el plan de desarrollo nuclear de Teherán). Pero el secretario de Defensa usó un argumento como si fuera un partido de fútbol: el tiempo de la tregua no debería contar para el reloj del Congreso, como si hubiese un tiempo agregado que se marca con un cartel electrónico.

Por lo tanto, según el responsable del sistema militar de los Estados Unidos, Donald Trump tiene margen para continuar sus ataques si Irán no presenta avances en sus planes de negociación.

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Ya pasaron dos meses completos desde que Irán fue atacado por Estados Unidos e Israel. Para la Casa Blanca, por el momento, son más las malas noticias que las buenas. No logró un cambio de régimen que termine con el fundamentalismo islámico ni pudo establecer un programa de control del plan nuclear iraní. Había uno vigente pactado con Barack Obama, pero Trump lo denunció en su primera presidencia.

Además, como consecuencia del desarrollo de la guerra, Irán decidió cerrar el paso por el golfo de Ormuz. Por esa razón, el precio del crudo se encareció en todo el mundo. Desde el inicio de los ataques - 28 de febrero - , el barril de Brent trepó de los 86 dólares a un pico de 125 y este viernes se ubica en 111 dólares, con duras repercusiones para el comercio internacional y el precio de los combustibles.

Hegseth: "Reloj, no cuentes las horas"

El jefe del Pentágono se disfrazó de Luis Miguel ante la comisión del Senado de su país. Es porque les dijo que el tiempo permitido para atacar a un tercer país, aún sin la autorización del Congreso, se había "detenido". ¿Por qué? Porque al estar técnicamente en una tregua, de 13 días iniciales y luego postergado por Trump de manera unilateral, los 60 días no se vencen este 1° de mayo.

En otros palabras: Trump tiene como otros 13 a 21 días para volver a atacar a Irán sin necesitar esa autorización. En la práctica es algo que permite que la Casa Blanca haga lo que quiera. Puede retomar los ataques, que aunque el Congreso proteste, poner en marcha el mecanismo institucional para que se vuelva a fojas cero, es lento y los bombardeos ya se habrán producido.

Hegseth hizo algo más: acusó como traidores a quienes cuestionan las acciones "patrióticas" de Trump. En especial, apuntó al bloque de senadores demócratas y a no pocos republicanos. “Lo diré nuevamente hoy: el mayor adversario que enfrentamos en este momento son los imprudentes detractores y las palabras derrotistas de los demócratas en el Congreso y algunos republicanos”, dijo, sin dar derecho a disentir con sus argumentos. Un "halcón" en estado puro.

objetivos incumplidos
Trump no consigue sus objetivos en Irán. (Foto: A24.com)

Trump no consigue sus objetivos en Irán. (Foto: A24.com)

Cómo sigue la guerra y la crisis en Medio Oriente

Tras 60 días de guerra, el balance para Estados Unidos es más negativo que positivo. Los tres objetivos que no se cumplieron. Al contrario, el escenario es más inestable que al inicio. Más que una suma de movimientos militares, lo que queda es un déficit de resultados políticos.

El impacto económico aparece como la prueba más concreta. El barril de Brent pasó de 86 a 125 dólares y luego bajó a 111 dólares, pero se mantiene alto. La guerra deja de ser lejana cuando pega en el precio de la energía, el comercio y los combustibles. Ahí es donde el conflicto se vuelve global.

Pero hay un punto clave que empieza a pesar más: la dimensión estratégica. El cierre del estrecho de Ormuz no es solo una reacción, es una herramienta de presión directa sobre el sistema energético mundial. Y en ese tablero no juegan solos Estados Unidos e Irán. También están China, Rusia y los países del Golfo, que condicionan hasta dónde puede escalar el conflicto.

Hacia adelante, el escenario es incierto. Si la Casa Blanca sostiene que el “reloj está detenido”, puede intentar extender su margen militar sin el Congreso, abriendo otro frente, esta vez interno. Del otro lado, Irán apuesta al desgaste: no cede en lo nuclear, presiona con el petróleo y evita un choque total.

Hay tres salidas posibles: una negociación forzada por el costo económico, una escalada controlada o una ruptura mayor con impacto global. No es otro Vietnam, pero produce pesadillas en la Casa Blanca.

Roberto Adrián Maidana
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