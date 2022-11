La última entrevista de Lionel Scaloni antes del Mundial Qatar 2022: lesiones, convocatoria y el futuro de Lionel Messi

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, conversó y se refirió a la lista final: “Necesitamos jugadores que estén bien y que estén para salir a jugar el partido del 22 de noviembre”.

A menos de dos semanas para el comienzo del Mundial, el entrenador habló sobre la lista final: “Ningún jugador va a llegar al 100%, pero si en su máxima expresión futbolística. Haremos fuerza para que en la última semana, el que no esté en condiciones y no pueda disputar el partido en club, venga antes. El que esté bien no lo vamos privar de jugar porque es lo mejor para nosotros”.

image.png

“Hay algunos que por precaución no jugarán los últimos partidos, pero sabemos que están bien. Habrá otros que tendrán que darnos herramientas para saber si responden adentro de la cancha. Ahora hay muchas herramientas desde lo tecnológico que te pueden decir en qué condiciones está un jugador”, remarcó.

Y agregó: “Tenemos claro que necesitamos jugadores que estén bien. Los necesitamos pronto por si tienen que salir a jugar el partido del 22. Eso es lo que intentaremos hacer cuando cerremos la lista”.

Respecto al partido con Arabia Saudita, precisó: “Pensamos que es el partido más importante que tenemos y queremos que estén todos disponibles. Eso lo tenemos bastante claro. Puede haber algún matiz por si queremos arriesgar o no, pero que el jugador pueda estar bien para ese partido es fundamental. Pensamos en el primer partido y no más allá”.

Lionel Scaloni y el último mundial de Lionel Messi

“Puede ser el último, pero ojalá que no. Él es feliz dentro de una cancha y hace feliz a mucha gente. Si lo cuidamos y lo llevamos como lo tenemos que llevar, posiblemente pueda haber más partidos de él porque el mundo del fútbol lo pide”.

Lionel Scaloni y la Copa América 2021

“Lo más importante es que ellos disfruten jugar con esta camiseta. Es inútil pensar que no ganaste ningún título cuando estas por salir a jugar y que esté toda la gente esperando que ganes porque te genera una ansiedad que no te dejar rendir al máximo”.

image.png

Junto a su cuerpo técnico, destacó que hicieron hincapié en que fue un éxito que el grupo anterior llegue a tres finales. “Ese fue el trabajo más importante para que disfruten el día a día. Nosotros fuimos jugadores de Selección y los momentos que vivís no te los olvidas más”.

“Si con el que tenes al lado te llevas bien te da un plus y eso se ve reflejado más allá que después en el fútbol pueden pasar muchas cosas”, reveló el DT.

E6KoGhRWEAIXNva.jpg

Momento familiar de Lionel Scaloni durante la Copa América 2021

Lionel Scaloni, habló con TNT Sports por CNN Radio sobre la complicada situación de sus padres durante la Copa América en Brasil: “Los primeros momentos son muy complicados. Nunca te esperas una noticia mala de tus padres. Después lo vas asimilando y el tiempo te ayuda. Hoy estoy bien y mis padres están estables, eso me genera tranquilidad y me hace trabajar más tranquilo”.

“En el momento de más alegría cuando estábamos ganando la Copa, nosotros no estábamos atravesando un buen momento familiar”.