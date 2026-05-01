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Franco Colapinto cruzó a Oliver Bearman por sus críticas y reveló un dato que nadie sabía

Tras el accidente en Suzuka, el piloto argentino salió a responder las críticas del inglés y dejó su postura sobre un episodio que aún genera tensión en la Fórmula 1.

Franco Colapinto cruzó a Oliver Bearman por sus críticas y reveló un dato que nadie sabía. (Foto: A24.com)

Franco Colapinto cruzó a Oliver Bearman por sus críticas y reveló un dato que nadie sabía. (Foto: A24.com)
Leé también La foto de Franco Colapinto con Lionel Messi que revolucionó a los fans: el encuentro que nadie esperaba
Franco Colapinto se reunió con Lionel Messi antes del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. (Foto: YPF vía Instagram)

El piloto argentino de Alpine se refirió por primera vez con firmeza a los dichos del británico y expuso un detalle que tensó aún más la relación: le escribió después del choque, pero nunca recibió respuesta. “No estoy contento con sus comentarios”, lanzó sin rodeos.

El cruce entre Colapinto y Bearman tras el accidente en Japón

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Luego de varias semanas sin actividad, la Fórmula 1 vuelve a escena con el Gran Premio de Miami. Sin embargo, la polémica por el choque en Suzuka sigue latente, especialmente tras las declaraciones cruzadas entre los protagonistas.

Bearman, piloto de Haas, había calificado como “inaceptable” la maniobra del argentino, al asegurar que “se cruzó para defender su posición” en un contexto de gran diferencia de velocidad.

Ante esto, Colapinto respondió con serenidad, pero marcando distancia: “Lo más importante es que está bien. Pero no estoy contento con sus comentarios”, afirmó.

Además, reveló un dato que sorprendió en el paddock: “Después de la carrera le envié un mensaje inmediatamente. Nunca respondió”, señaló.

Qué pasó en Suzuka: el accidente que lo cambió todo

El episodio ocurrió en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón. Colapinto sufrió una pérdida de potencia en su monoplaza por agotamiento de la batería, lo que generó una diferencia de velocidad muy marcada con el Haas de Bearman.

Al llegar a una curva rápida, el británico intentó esquivarlo, pero perdió el control del auto y terminó impactando contra las barreras con una fuerza superior a 50G.

“Es casi como si uno estuviera en vuelta lanzada y el otro en salida. Es una diferencia enorme”, explicó el argentino, al describir la situación.

Desde Haas, el jefe de equipo Ayao Komatsu respaldó a Colapinto: “No hizo nada diferente, no es culpa suya en absoluto”, aseguró.

La postura de la FIA y los cambios en la Fórmula 1

Tras analizar el incidente, la FIA concluyó que Colapinto respetó la trazada ideal, descartando responsabilidad directa en el accidente.

Sin embargo, el choque dejó consecuencias: la categoría decidió introducir cambios en el reglamento técnico para reducir riesgos en pista.

Entre ellos, se destaca la reducción de la recarga energética máxima (de 8 MJ a 7 MJ) y la limitación del uso del “superclip” a solo unos segundos por vuelta. El objetivo es claro: evitar diferencias extremas de velocidad que puedan generar accidentes similares.

Colapinto, conciliador pero firme

A pesar del cruce mediático, el argentino evitó escalar el conflicto y dejó abierta la puerta al diálogo: “No tengo ningún problema con él. Espero que podamos solucionarlo pronto”, sostuvo.

También hizo una reflexión sobre la seguridad en la categoría: “El piloto que viene detrás tiene toda la información. El de adelante está mucho más a ciegas. Creo que ambos tenemos responsabilidad”, analizó.

Por su parte, Bearman bajó el tono en las últimas horas: “No guardo rencor, no soy ese tipo de persona”, dijo, aunque admitió que nunca vio el mensaje que le envió el argentino.

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