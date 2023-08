El insólito método de entrenamiento de la tenísta N°1: se tapa la boca con una cinta

Ahora, su enfoque está en el próximo desafío: el US Open, el último Grand Slam de la temporada, en cuál deberá defender su título. Su preparación se centra en la gira norteamericana de canchas duras, que comienza en Montreal con el WTA 1000 de Canadá. Curiosamente, Swiatek jugó en este torneo en varias ocasiones, aunque solía ser en la ciudad de Toronto.

Su debut en el torneo enfrentará a Swiatek contra la tenista checa Karolina Pliskova. Pliskova avanzó a la siguiente ronda al eliminar a la china Lin Zhu, después de un retraso debido a las condiciones climáticas.

Sin embargo, lo que llamó la atención recientemente no fue el partido en sí, sino las prácticas previas de Swiatek en Canadá. Durante los entrenamientos, la tenista polaca se presentó con la boca tapada por una cinta adhesiva. Durante la conferencia de prensa previa a su primer partido en el torneo, a Swiatek le preguntaron sobre esta novedad y dio una explicación llamativa: "Yo tampoco lo entiendo. No lo puedo explicar demasiado porque no soy una experta. A veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero llevo un tiempo con esto".

Y agregó, respecto de la decisión de su equipo de trabajo: "Es más difícil respirar cuando sólo lo hacés por la nariz: facilita que suba el ritmo cardíaco. Creo que tiene que ver con trabajar la resistencia".

En resumen, la joven polaca demostró un gran desempeño en el WTA 250 de Varsovia, sigue liderando el ranking mundial y se prepara para el US Open, mientras llama la atención al entrenarse con la boca tapada durante sus prácticas en Canadá.