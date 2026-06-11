¡Confirmado! Se conoció al reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026

A partir de allí sumó minutos en otros encuentros, aunque ninguno de carácter oficial: disputó 90 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Venezuela el 10 de octubre del año pasado, y su último partido fue ante Mauritania en La Bombonera el pasado 27 de marzo.
Qué número de camiseta usará Marcos Senesi y cómo queda la defensa
Por estricta obligación reglamentaria de la FIFA, Marcos Senesi deberá portar el número 2, el dorsal que originalmente se le había designado a Leonardo Balerdi.
Con su llegada, la estructura defensiva sumará una particularidad táctica, ya que la lista de la Albiceleste contará con tres centrales que suelen jugar por izquierda: Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y el propio Senesi. A ellos se añade Facundo Medina, quien se desempeña en esa posición en el Olympique de Marsella, aunque fue citado principalmente como alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.
Cómo quedó la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Con la modificación de urgencia en la zaga, la nómina oficial de 26 futbolistas de Lionel Scaloni está conformada de la siguiente manera:
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Arqueros: 1. Gerónimo Rulli, 12. Juan Musso, 23. Emiliano Martínez.
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Defensores: 2. Marcos Senesi (en lugar de Balerdi), 3. Nicolás Tagliafico, 4. Gonzalo Montiel, 6. Lisandro Martínez, 13. Cristian Romero, 19. Nicolás Otamendi, 25. Facundo Medina, 26. Nahuel Molina.
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Mediocampistas: 5. Leandro Paredes, 7. Rodrigo De Paul, 8. Valentín Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernández.
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Delanteros: 9. Julián Álvarez, 10. Lionel Messi, 15. Nicolás González, 16. Thiago Almada, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolás Paz, 21. José Manuel López, 22. Lautaro Martínez.