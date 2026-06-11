¡Confirmado! Se conoció al reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026

A partir de allí sumó minutos en otros encuentros, aunque ninguno de carácter oficial: disputó 90 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Venezuela el 10 de octubre del año pasado, y su último partido fue ante Mauritania en La Bombonera el pasado 27 de marzo.

Qué número de camiseta usará Marcos Senesi y cómo queda la defensa

Por estricta obligación reglamentaria de la FIFA, Marcos Senesi deberá portar el número 2, el dorsal que originalmente se le había designado a Leonardo Balerdi.

Con su llegada, la estructura defensiva sumará una particularidad táctica, ya que la lista de la Albiceleste contará con tres centrales que suelen jugar por izquierda: Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y el propio Senesi. A ellos se añade Facundo Medina, quien se desempeña en esa posición en el Olympique de Marsella, aunque fue citado principalmente como alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.

Cómo quedó la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Con la modificación de urgencia en la zaga, la nómina oficial de 26 futbolistas de Lionel Scaloni está conformada de la siguiente manera: