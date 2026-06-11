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¡Confirmado! Se conoció al reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026

Se confirmó quién será el jugador que reemplazará a Leonardo Balerdi en la Selección Argentina y que disputará el Mundial 2026.

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¡Confirmado! Se conoció al reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026

A cinco días del debut mundialista, Lionel Scaloni, junto a su cuerpo técnico, resolvió la incógnita principal en la conformación del plantel. Marcos Senesi se sumará a la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, luego de ser elegido este jueves para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por un desgarro en el sóleo.

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El defensor de 29 años, oriundo de Concordia (Entre Ríos) y surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, se incorporará a la concentración del plantel nacional en Kansas, Estados Unidos, durante las próximas horas para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara al ansiado debut del próximo martes 16 de junio frente a Argelia. Senesi era uno de los futbolistas que habían quedado en las puertas de la convocatoria original y ahora tendrá su oportunidad en la cita máxima.

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Cómo fue la temporada de Marcos Senesi antes de ser convocado al Mundial

El zaguero central viene de completar un año sobresaliente en el fútbol europeo. Con 39 partidos contando todas las competiciones, Senesi fue una pieza clave en un Bournemouth que consiguió una histórica clasificación a la Europa League. Su altísimo rendimiento bajo el mando de Andoni Iraola no solo le sirvió a su DT para firmar con el Liverpool, sino que impulsó el propio traspaso del argentino: Senesi fue presentado recientemente en el Tottenham de la Premier League, equipo que viene de capa caída tras haber peleado el descenso.

Cuál es el historial de Marcos Senesi en la Selección Argentina

El defensor entrerriano cuenta con un recorrido particular en el combinado nacional. Fue convocado por primera vez de cara a la Finalíssima del 2022, cita para la cual también había sido citado simultáneamente por la selección de Italia (rival al que la Albiceleste derrotó en Wembley). Tras optar por Argentina, debutó a los pocos días en un amistoso ante Estonia.

A partir de allí sumó minutos en otros encuentros, aunque ninguno de carácter oficial: disputó 90 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Venezuela el 10 de octubre del año pasado, y su último partido fue ante Mauritania en La Bombonera el pasado 27 de marzo.

Qué número de camiseta usará Marcos Senesi y cómo queda la defensa

Por estricta obligación reglamentaria de la FIFA, Marcos Senesi deberá portar el número 2, el dorsal que originalmente se le había designado a Leonardo Balerdi.

Con su llegada, la estructura defensiva sumará una particularidad táctica, ya que la lista de la Albiceleste contará con tres centrales que suelen jugar por izquierda: Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y el propio Senesi. A ellos se añade Facundo Medina, quien se desempeña en esa posición en el Olympique de Marsella, aunque fue citado principalmente como alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.

Cómo quedó la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Con la modificación de urgencia en la zaga, la nómina oficial de 26 futbolistas de Lionel Scaloni está conformada de la siguiente manera:

  • Arqueros: 1. Gerónimo Rulli, 12. Juan Musso, 23. Emiliano Martínez.

  • Defensores: 2. Marcos Senesi (en lugar de Balerdi), 3. Nicolás Tagliafico, 4. Gonzalo Montiel, 6. Lisandro Martínez, 13. Cristian Romero, 19. Nicolás Otamendi, 25. Facundo Medina, 26. Nahuel Molina.

  • Mediocampistas: 5. Leandro Paredes, 7. Rodrigo De Paul, 8. Valentín Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernández.

  • Delanteros: 9. Julián Álvarez, 10. Lionel Messi, 15. Nicolás González, 16. Thiago Almada, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolás Paz, 21. José Manuel López, 22. Lautaro Martínez.

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