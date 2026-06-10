La emocional razón de Alejandro Pueblas para dejar Córdoba tras investigar a fondo el femicidio de Agostina Vega

Días de trabajo sin descanso

La cobertura del caso Agostina Vega demandó una presencia constante sobre el terreno. En situaciones de alto impacto mediático, los periodistas suelen enfrentarse a largas jornadas, transmisiones en vivo, búsqueda permanente de información y la necesidad de responder rápidamente ante cada novedad.

Según relató Pueblas, la exigencia de los últimos días terminó pasando factura.

Durante su estadía en Córdoba llegó a sostener una rutina extremadamente desgastante. Las jornadas se extendían hasta altas horas de la madrugada y apenas tenía tiempo para recuperarse antes de volver a comenzar.

El periodista reveló que muchas noches terminaba acostándose cerca de las 2 de la mañana y que a las 5.30 ya debía volver a ponerse en marcha para cumplir con nuevas salidas al aire, entrevistas y tareas de investigación.

Esa dinámica se repitió durante varios días consecutivos.

Dormir apenas cuatro horas por noche se convirtió en una constante que terminó afectando su estado físico y emocional. El desgaste acumulado comenzó a hacerse cada vez más evidente, especialmente en una cobertura que requería máxima concentración y una presencia permanente frente a las cámaras.

Quienes trabajan en periodismo de investigación saben que detrás de cada transmisión existen horas de llamados telefónicos, chequeo de datos, reuniones con fuentes y seguimiento de documentos. En casos tan sensibles como un femicidio, además, se suma la carga emocional de convivir durante días con historias atravesadas por el dolor, la violencia y el reclamo de justicia.

El dolor por estar lejos de su hija

Otro de los aspectos que influyeron en su decisión fue la distancia con su familia.

En el mensaje publicado en Instagram, Pueblas dejó entrever que una de las situaciones que más le pesó durante la cobertura fue estar lejos de su hija.

El periodista reconoció que la extrañaba profundamente y que la separación prolongada terminó convirtiéndose en un factor determinante a la hora de evaluar su continuidad física en Córdoba.

La vida de los cronistas suele estar marcada por viajes constantes, cambios de agenda inesperados y extensas permanencias fuera de sus hogares. Sin embargo, cuando las coberturas se prolongan durante varios días, el impacto emocional puede ser significativo.

En este caso, la combinación entre el cansancio acumulado y la necesidad de reencontrarse con su hija terminó inclinando la balanza.

Quienes siguen habitualmente el trabajo de Pueblas conocen la importancia que tiene su familia en su vida cotidiana. Por eso, muchos de sus seguidores interpretaron que el regreso a Buenos Aires también representó una forma de recuperar un equilibrio personal que había quedado relegado por la intensidad de la cobertura.

Un problema de salud que se agravó

Además del cansancio y la distancia familiar, existe otro motivo que ayudó a explicar la decisión.

Pueblas contó que atraviesa un problema en una muela que viene generándole fuertes molestias y que la situación empeoró durante los últimos días.

El dolor dental se convirtió en una complicación adicional en medio de jornadas maratónicas de trabajo, escasas horas de sueño y una presión profesional constante.

Aunque no brindó mayores detalles médicos, dejó en claro que el cuadro lo estaba afectando considerablemente.

La combinación de estrés, falta de descanso y dolor físico terminó configurando un escenario difícil de sostener en el tiempo.

Por eso, regresar a Buenos Aires también le permitirá atender esta cuestión de salud y recuperarse sin dejar de seguir de cerca el avance de la investigación.

"No abandoné la cobertura"

Ante los rumores y las dudas de muchos seguidores, el periodista quiso ser contundente.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue aclarar que volver a Buenos Aires no significa abandonar el caso Agostina Vega.

"Volví a Buenos Aires, pero eso no significa que haya dejado la investigación ni que vaya a abandonar la cobertura. Todo lo contrario", expresó.

La aclaración buscó despejar cualquier interpretación errónea respecto de su trabajo.

Según explicó, continuará investigando, consultando fuentes y difundiendo toda la información relevante que surja en torno a la causa.

De hecho, remarcó que el periodismo moderno no depende exclusivamente de la presencia física en un lugar.

La reflexión sobre el periodismo

En otro tramo de su carta abierta, Pueblas compartió una mirada sobre el oficio periodístico y la manera en que se desarrollan las investigaciones en la actualidad.

"El periodismo de calle no se trata solamente de estar físicamente en un lugar. También se trata de seguir cada pista, analizar información, contrastar versiones y buscar respuestas", escribió.

La frase resume una realidad cada vez más presente en los medios de comunicación.

Si bien la cobertura territorial sigue siendo fundamental, gran parte del trabajo periodístico ocurre detrás de escena: llamadas telefónicas, análisis de documentos, reconstrucción de hechos y verificación permanente de información.

Por eso, el periodista considera que puede seguir aportando datos relevantes aunque ya no se encuentre físicamente en Córdoba.

El agradecimiento a sus seguidores

A lo largo del mensaje también hubo espacio para agradecer el apoyo recibido durante los días más intensos de la cobertura.

Pueblas destacó la enorme cantidad de mensajes que recibió por parte de seguidores preocupados por su situación y valoró el acompañamiento permanente de quienes siguen su trabajo.

"Quiero agradecerles por la preocupación, por los mensajes y por acompañarme durante estos días tan intensos", manifestó.

El vínculo construido con la audiencia fue precisamente uno de los motivos que lo llevó a publicar una explicación pública.

Según dejó entrever, sintió la necesidad de hablar directamente con quienes lo acompañan diariamente para evitar especulaciones y contar de primera mano las razones de su regreso.

El compromiso de seguir investigando

La carta también sirvió para reafirmar su compromiso con la investigación.

Pueblas aseguró que todas las novedades, exclusivas y avances vinculados al caso seguirán apareciendo tanto en su cuenta de Instagram como en su canal de YouTube.

La intención es continuar ofreciendo información actualizada mientras la causa avanza en la Justicia.

"Voy a seguir trabajando, investigando, hablando con fuentes y compartiendo cada dato importante que aparezca", aseguró.

De esta manera, buscó transmitir tranquilidad a quienes siguen el caso y esperan nuevas revelaciones sobre una investigación que continúa generando repercusión.

Una frase que resumió su postura

Quizás el momento más contundente del mensaje llegó sobre el final.

Allí, Pueblas dejó una reflexión que sintetiza su visión sobre el rol del periodismo frente a hechos tan sensibles como un femicidio.

"Nosotros no estamos para hacer justicia. Estamos para mostrar, contar y exponer lo que pasa. Después serán otros los que tengan que dar respuestas."

La frase fue ampliamente compartida por sus seguidores y refleja una postura clásica del periodismo profesional: informar, investigar y visibilizar los hechos, dejando en manos de la Justicia la determinación de responsabilidades.

El cierre de una cobertura que sigue abierta

Aunque su presencia física en Córdoba llegó a su fin, Alejandro Pueblas dejó en claro que la historia está lejos de terminar.

El periodista regresó a Buenos Aires impulsado por una combinación de factores que incluyen agotamiento extremo, falta de sueño, problemas de salud y la necesidad de reencontrarse con su hija.

Sin embargo, insiste en que su compromiso con la investigación permanece intacto.

La cobertura del caso Agostina Vega continuará, aunque ahora desde otra perspectiva y con nuevas herramientas de trabajo.

Su carta abierta no solo sirvió para explicar una decisión personal, sino también para mostrar el costado menos visible del periodismo: el esfuerzo, el desgaste físico y emocional, y las dificultades que muchas veces enfrentan quienes pasan días enteros intentando reconstruir la verdad.

Y fue precisamente con esa idea que eligió cerrar su mensaje, una frase que resume tanto la esencia de su trabajo como la razón por la que seguirá investigando más allá de las distancias:

"Porque las coberturas terminan, pero la búsqueda de la verdad nunca. El tiempo pone todo en su lugar."