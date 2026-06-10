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La escalofriante predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026 que prendió la alerta: ¿Atentados?

Mhoni Vidente lanzó una inquietante advertencia sobre el Mundial: ¿habrá atentados? Enterate.

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La escalofriante predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026 que prendió la alerta: ¿Atentados?

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, una de las astrólogas más mediáticas de América Latina volvió a quedar en el centro de la escena. Mhoni Vidente lanzó una serie de predicciones sobre la Copa del Mundo que generaron preocupación, debate y una enorme repercusión en las redes sociales.

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La vidente aseguró que visualiza situaciones complejas durante el desarrollo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y sus declaraciones no tardaron en viralizarse.

Lo que más llamó la atención fue la referencia a supuestos ataques que, según su visión, podrían producirse durante el evento deportivo más importante del planeta.

"Se visualizan atentados en aeropuertos, consulados o sino en los partidos", aseguró la astróloga en un video difundido en sus redes sociales.

Incluso fue más allá al mencionar ciudades específicas.

"Yo veo uno de los atentados más importantes en Houston, Chicago o Miami, así que va a tener que tener doble ayuda por parte de la seguridad y policía", afirmó.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo entre los usuarios, aunque se trata únicamente de predicciones personales sin ningún respaldo oficial ni información proveniente de organismos de seguridad.

Mhoni también sostuvo que durante el Mundial podría producirse un sismo en territorio mexicano coincidiendo con una jornada en la que juegue la selección local.

"Seguirán los sismos. Un día que vaya a ser uno de los juegos de México temblará, pero nada más el susto", expresó.

Según explicó, el movimiento tendría una magnitud moderada y ocurriría antes de un encuentro, sin consecuencias graves.

Además de las advertencias, la astróloga se animó a pronosticar cómo terminará la Copa del Mundo.

Aunque evitó dar un campeón definitivo, aseguró que la final tendría un fuerte protagonismo europeo.

"Se visualiza que dos europeos llegarán a la final", sostuvo.

Entre los principales candidatos mencionó a España, Portugal y Francia, aunque también dejó abierta una posibilidad para Argentina.

Las declaraciones volvieron a dividir opiniones entre quienes siguen cada una de sus predicciones y quienes consideran que se trata simplemente de especulaciones sin sustento.

Mientras tanto, la cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa y millones de fanáticos ya esperan el inicio de una Copa del Mundo que promete ser histórica por su formato, sus sedes y la enorme expectativa que genera alrededor del planeta.

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