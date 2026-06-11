Marcos Giles filtró por error un chat íntimo con Ángela Torres y estallaron las críticas

Aunque la ventana permaneció visible apenas un instante, fue suficiente para que muchos usuarios capturaran el contenido del chat. Entre los mensajes que pudieron leerse aparecía un reclamo de Ángela Torres, quien expresaba su tristeza por la escasa presencia de su pareja durante el último tiempo.

“Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”, escribió la artista.

La conversación también incluía otro mensaje en el que la cantante profundizaba su postura sobre la situación. “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”, agregaba.

Tras la viralización del material, muchos usuarios apuntaron contra Giles por la manera en la que respondió al planteo de su novia. Según trascendió, el streamer contestó varias horas después y mediante un mensaje de voz. Su respuesta habría sido: “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”.

Andrés Giles filtró por error un chat íntimo con Ángela Torres - captura

Luego de que el episodio se instalara en las redes y generara numerosos comentarios, todo indica que la pareja decidió dejar atrás el mal momento. De hecho, en la tarde de este jueves ambos se mostraron juntos nuevamente a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Fue Ángela Torres quien compartió una imagen tomada en la intimidad de su hogar, frente a un espejo, junto a Marcos Giles. La publicación estuvo acompañada por una dedicatoria cargada de afecto: “Mi amor te amo mucho”. Poco después, él replicó la misma historia en su perfil y respondió con un corazón celeste junto al mensaje: “Mi ángel”.

IG Marcos Giles y Ángela Torres

Desde cuándo están juntos Ángela Torres y Marcos Giles

Después de que durante meses los seguidores alimentaran rumores por la evidente química que mostraban en cada aparición juntos, Ángela Torres y Marcos Giles finalmente oficializaron su romance a fines de enero de 2026. La confirmación llegó de boca de los propios protagonistas durante una transmisión de YouTube, donde revelaron detalles inéditos sobre cómo nació la relación.

La cantante recordó que desde el comienzo sintió algo especial entre ellos. “Yo sabía que algo iba a pasar desde el primer día”, confesó al hablar de sus primeros encuentros en Luzu TV. Según relató, hubo jornadas en las que terminó con dolor en los cachetes de tanto reírse junto a él, algo que interpretó como una señal de la conexión que estaban construyendo.

Embed

Del otro lado, Marcos tenía una percepción muy distinta. “Yo estaba convencido de que para vos era una joda, que era solo un chiste”, reconoció. Sin embargo, todo cambió cuando ella le admitió: “Te la seguía porque me gustabas”.

Pese al interés mutuo, Ángela explicó que eligió avanzar despacio debido a una ruptura reciente. “Siempre te dije que si iba a pasar algo, tenía que nacer de vos. Yo no iba a forzar nada. Si se daba, que sea el universo”, expresó. Además, remarcó: “No puedo andar entregándole mi corazón a cualquiera”.

La artista también sorprendió al contar que había compartido una historia en Instagram para su círculo de Mejores Amigos con una foto junto a Giles y una frase que dejaba en evidencia sus sentimientos: “Me enamoré, quiero una familia con él”.

Por su parte, el exfutbolista aseguró que la atracción existió desde el inicio, aunque terminó de enamorarse cuando la escuchó cantar. “Ahí me cayó la ficha, fue mucho”, reveló. Así, lo que comenzó como una divertida complicidad frente a cámara terminó convirtiéndose en una historia de amor que hoy viven sin esconderse.