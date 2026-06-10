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José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película española

Esta nueva película con José Coronado llega a Netflix y promete convertirse en uno de los thrillers psicológicos más comentados del año.

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José Coronado arrasa con el estreno de Los creyentes

José Coronado arrasa con el estreno de "Los creyentes", una nueva película española. (Foto: Gentileza Netflix)

"Los creyentes" es una de las producciones españolas que más expectativa generó en la previa de su estreno. La nueva película llegará a Netflix el próximo 24 de julio de 2026. Con un elenco encabezado por José Coronado y Stéphanie Magnin, la producción apostó por una narrativa donde las sospechas, los vínculos rotos y las teorías conspirativas ocupan un lugar central.

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Lo que parece una historia marcada por el duelo familiar se transformará progresivamente en un inquietante enfrentamiento emocional donde cada personaje ocultará más de lo que está dispuesto a admitir.

De qué trata "Los creyentes" en Netflix

Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Los creyentes Netflix 1

Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por Jose Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna), se estrena a nivel global el 24 de julio de 2026.

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

José Coronado vuelve a liderar una historia intensa

La presencia de José Coronado aparece como uno de los grandes atractivos. A lo largo de los años, el actor construyó una sólida trayectoria dentro del cine y la televisión española gracias a personajes marcados por la complejidad emocional y los conflictos internos.

Su capacidad para interpretar figuras ambiguas y psicológicamente intensas le permitió convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la industria audiovisual española.

Los creyentes Netflix 2

En esta ocasión asumirá el desafío de dar vida a Martín, un hombre atrapado por obsesiones personales y comportamientos que despiertan dudas constantes sobre sus verdaderas intenciones.

El público se preguntará durante buena parte de la historia si se encuentra ante un hombre incomprendido o frente a alguien capaz de cometer actos impensados.

Cuándo se estrena la película "Los creyentes" en Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo de producciones españolas y Los creyentes se perfila como uno de los estrenos más destacados del año dentro del género del thriller psicológico.

El 24 de julio será la fecha en la que los espectadores podrán descubrir si las sospechas de Ruth tienen fundamento o si la verdad es mucho más inquietante de lo que imagina.

Los creyentes Netflix 3

José Coronado protagonizará la nueva versión de "Nueve reinas"

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia. Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado). Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.

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