José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película española

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Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por Jose Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna), se estrena a nivel global el 24 de julio de 2026.

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

José Coronado vuelve a liderar una historia intensa

La presencia de José Coronado aparece como uno de los grandes atractivos. A lo largo de los años, el actor construyó una sólida trayectoria dentro del cine y la televisión española gracias a personajes marcados por la complejidad emocional y los conflictos internos.

Su capacidad para interpretar figuras ambiguas y psicológicamente intensas le permitió convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la industria audiovisual española.

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En esta ocasión asumirá el desafío de dar vida a Martín, un hombre atrapado por obsesiones personales y comportamientos que despiertan dudas constantes sobre sus verdaderas intenciones.

El público se preguntará durante buena parte de la historia si se encuentra ante un hombre incomprendido o frente a alguien capaz de cometer actos impensados.

Cuándo se estrena la película "Los creyentes" en Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo de producciones españolas y Los creyentes se perfila como uno de los estrenos más destacados del año dentro del género del thriller psicológico.

El 24 de julio será la fecha en la que los espectadores podrán descubrir si las sospechas de Ruth tienen fundamento o si la verdad es mucho más inquietante de lo que imagina.

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José Coronado protagonizará la nueva versión de "Nueve reinas"

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia. Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado). Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.