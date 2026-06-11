ANSES confirmó descuentos en supermercados y farmacias: cómo acceder

Qué son los Beneficios Capital Humano - ANSES

Se trata de un programa destinado a quienes cobran prestaciones previsionales a través de ANSES.

La iniciativa contempla acuerdos comerciales con supermercados, farmacias, ópticas, estaciones de servicio y diversos rubros vinculados al consumo cotidiano.

A través de estos convenios, los beneficiarios pueden acceder a descuentos especiales y reintegros automáticos utilizando los medios de pago habilitados.

Según la información oficial, algunas promociones alcanzan hasta un 20% de descuento en determinados productos, mientras que otras ofrecen reintegros sin límite de compra.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados

Entre las principales cadenas adheridas al programa figuran:

Carrefour.

Coto.

Jumbo.

Disco.

Vea.

Día.

La Anónima.

Chango Más.

Josimar.

Cada empresa aplica condiciones particulares, topes y porcentajes de descuento diferentes.

Carrefour

Ofrece un descuento del 10% en los rubros incluidos dentro del programa, con un tope de reintegro de hasta $35.000.

Día

Los beneficiarios acceden a un 10% de descuento con un límite de $2.000 por operación. Además, puede combinarse con otras promociones vigentes de la cadena.

Jumbo, Disco y Vea

Estas cadenas aplican un descuento general del 10% y elevan el beneficio al 20% en productos de limpieza y perfumería.

Una de las ventajas más destacadas es que no poseen tope de reintegro para los artículos alcanzados.

Coto y La Anónima

Ambos supermercados ofrecen un descuento del 10% sobre las compras incluidas en la promoción, sin límite de devolución.

Josimar

Es una de las cadenas con mayor porcentaje de ahorro, ya que brinda un 15% de descuento en todos los rubros adheridos al programa.

Supermercados_jubilados

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

El trámite es simple y no requiere inscripción previa.

Los jubilados y pensionados solamente deben realizar sus compras utilizando la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes previsionales.

Al momento del pago, el sistema reconoce automáticamente la condición del beneficiario y aplica el descuento correspondiente según el comercio.

Dependiendo de la modalidad utilizada por cada cadena, el ahorro puede reflejarse directamente en la caja o acreditarse posteriormente mediante un reintegro.

Beneficios extra para quienes cobran por banco

Además de las promociones generales del programa, algunas entidades financieras ofrecen descuentos adicionales para sus clientes previsionales.

Banco Nación

Los jubilados que cobran sus haberes a través de esta entidad pueden obtener un reintegro extra del 5% utilizando BNA+ MODO con tarjetas de débito o crédito.

El beneficio cuenta con un tope mensual de $20.000 y puede sumarse a otras promociones vigentes en supermercados adheridos.

Banco Galicia

Los clientes previsionales tienen acceso a descuentos de hasta el 25% y financiación en cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas seleccionadas.

Los topes y condiciones dependen de cada promoción vigente.

Banco Supervielle

Ofrece descuentos del 20% los días martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

También incorpora beneficios adicionales en farmacias y estaciones de servicio.

Banco Provincia

Quienes cobran mediante esta entidad pueden sumar los beneficios de Cuenta DNI en cadenas adheridas como Carrefour, Día, Toledo, Chango Más y Nini, entre otras.