ParaQueSepas: Edi Zunino le pone la tapa al prime time de A24

Una tapa, según Zunino, es “como un afiche promocional de una película, pero donde lo que se vende no es ficción, sino realidad; o a lo sumo, no ficción, que implica tomar prestados recursos de la narrativa literaria o cinematográfica para contar los temas de actualidad”. Y remata: “Una tapa es una piña. La búsqueda de un efecto con un solo golpe, que debe ser claro, directo y provocador, pero certero, comprobable, periodístico, digamos; y, en la suma de todo eso, capaz de generar complicidad en la audiencia, que busca entender la realidad”.

edi-zunino-tapa 2.jpg

La marca de revista elegida es “PQS” –siglas evidentes de “Para que sepas”- y su estética está deliberadamente inspirada en “Time”, aunque amplía el editor: “La paleta de colores y el estilo de los títulos se aleja de la solemnidad sajona, con apuestas al gag irónico y la ilustración sarcástica que en nuestro país introdujeron emblemas de la industria gráfica original como ‘Caras y caretas’ o ‘El mosquito’, con pinceladas más latinas, pasionales o vendedoras, hijas –o nietas- de la revista ‘Gente’ o la propia ‘Noticias’, para generar un efecto en poquísimos minutos”.

De hecho, la primera tapa de “PQS” nació al aire con una polémica. Se la presentó como introducción a una entrevista con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuya dependencia contrató con rango de director al “entrenador” del perro Dylan. “Antes de que empezara a hablar, Aníbal me cortó diciéndome que me ‘comí el amague’ con un tema que para él estaba por demás aclarado, cuando en realidad no era tan así y, por otra parte, también estábamos hablando de una mascota con más de 250 mil seguidores en Instagran que con ‘sus posteos’ –entre comillas, porque por ahora los perros siguen sin hablar ni escribir- incide en la comunicación presidencial con mensajes que buscan resolver temas conflictivos con una mirada tierna, si bien Dylan suena bastante chicanero también en lo que le hacen decir”, señala Zunino.

edi-zunino-tapa 3.jpg

El uso de la imagen es un punto crucial en las portadas de las llamadas news magazines, a las que evoca “PQS”. Apenas cuatro días sirvieron para mostrar que, en el menú, “valen las fotos a pleno, los encuadres jugados de rostros invadidos por letras o distintas variantes de fotomontajes, a lo que se irán agregando dibujos, caricaturas, óleos o selecciones de objetos que puedan valer más que mil palabras: la síntesis es parte de la esencia del periodismo, básicamente porque las personas no tienen tiempo y nos obligan a trabajar mucho en resumirles la información de un modo didáctico, comprensible y creíble, que hoy por hoy es lo más difícil de todo”.

Cierra Edi Zunino: “Tampoco deja de ser un juego muy lindo de jugar, que nunca está completo hasta que el otro lo recibe. Me sigue resultando maravilloso comprobar que cada cual puede terminar viendo lo que le parezca en lo que uno muestra. Me ha pasado infinidad de veces que una tapa genere discusiones desopilantes y hasta todo lo contrario que uno pudo pretender. Por eso digo que el género de las tapas, bien usado, es básicamente democrático”.