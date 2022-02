Acuerdo con el FMI: se juntó el PRO y espera la letra chica antes de definir una estrategia

Con la conducción del titular el bloque, Cristian Ritondo, la reunión giró en torno a cuál iba a ser la postura del bloque con respecto a la negociación, pero sobre todo si se acercarían más a lo que profesó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de ni siquiera dar quórum o bien lo que dijo la ex titular de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió de apoyar sin reparos la medida.

“Ahí es dónde se vio mucho la división entre halcones y palomas”, expresó uno de los diputados que participó del conclave en donde se acordó que se esperará a conocer los detalles del acuerdo antes de emitir una opinión. Esa postura es la que adelantan que tendría Juntos por el Cambio como espacio pero nadie quiere asegurarlo.

“Es el debate de responsabilidad del oficialismo versus responsabilidad de la oposición. Algunos enfatizan uno u otro”, resumió otro de los diputados que se mostró muy activo en el encuentro.

“Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas”, subrayó Ritondo.

No obstante todo esto, si hubo algunas criticas hacia Carrió por su postura. “Lo de Lilita no se entiende, ni el apuro ni el apoyo sin conocer la letra chica del acuerdo”, dijo otro de los legisladores que pidió la palabra en el cónclave.

El conocimiento de lo que se llegue a firmar es una de las cuestiones que sostienen que también cruzan a Frente de Todos. “No sabemos de lo que estamos hablando, tampoco lo saben ellos. Máximo (Kirchner) renunció a la presidencia del bloque por la duda porque no hay certezas”, remarcó en la reunión uno de los legisladores considerado como “moderado” por sus pares del PRO.

Agenda Parlamentaria_Analisis_ Debate 01.jpeg

“Pidieron sesiones extraordinarias, no las tenemos porque no conformaron las comisiones. Ellos fueron los que pidieron que el acuerdo se apruebe en el Congreso, no lo presentan y quieren que lo aprobemos sin verlo. Nos viven ametrallando a nosotros pero el problema lo tienen ellos adentro. Entonces si nos quieren hacer parte que discutan o que nos muestren los papeles”, agregó el mismo diputado.

Las palabras crisis dentro del Frente de Todos e incertidumbre fueron las más utilizadas para definir lo que se vive en estas horas en el seno del Gobierno en donde ya empezaron a barajar que el acuerdo ingrese por el Senado a modo de que la decisión de lo que decida hacer con el mismo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea lo más clara posible.

Durante la exposición económica que realizaron Lacunza y Laspina hubo una conclusión de ambo; tal cual están planteadas las cuestiones de fondo que se conocieron el Gobierno se encaminaría a licuar el ajuste que implicará el acuerdo en el gasto público vía inflación.

En los considerando que explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, se establecía que la asistencia del Banco Central (BCRA) no podía ser mayor del 1% del PBI, es decir que la emisión queda atada a eso.

En la exposición que realizaron sumaron que los interés que van a pagar las Leliq seguirán igual o más elevados, que con múltiples tipos de cambio es muy complicado que alguien busque invertir en el país. “El único rédito que van a tener los que generan riqueza es subir los precios”, resumieron.

Por ese mismo motivo la tesitura que manejan es que la decisión será la de licuar el ajuste con inflación. A eso se le suma que una de las negativas que marcaron es que no se permitirá, tampoco, una suba de impuestos para hacer que la recaudación aumente.

Ritondo_Tonelli_Marias_Ferrari.jpeg

En declaraciones a la prensa, Laspina advirtió que “todavía no conocemos la letra del acuerdo. Lo que sabemos es que no hay cambios de fondo en las principales políticas del kirchnerismo pero al menos le pone un freno al descontrol monetario y fiscal que viene haciendo el gobierno”.

Asimismo, Lacunza manifestó que, del acuerdo, sólo se conoce una hoja de ruta. “Por ahora”, dijo, “se evitó el default lo que es positivo, pero no alcanza. Por eso el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos”.