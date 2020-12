Pablo Matera, el capitán de Los Pumas, debió salir a pedir disculpas tras sus tuits xenófobos: "Estoy muy avergonzado"

Pablo Matera

Las redes sociales pusieron a Pablo Matera, capitán de Los Pumas, en el ojo de la tormenta por varios posteos discriminatorios que había realizado en 2012 en su Twitter.

Después del mediodía argentino, en plena madrugada australiana, el capitán cerró su cuenta. Dichos posteos xénofobos y homofóbicos fueron realizados en 2012, cuando Matera tenía 19 años.

Finalmente, el deportista debió salir a pedir disculpas desde su cuenta de Instagram: "Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no me imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo".

🏉 El mensaje de Pablo Matera, capitán de Los Pumas, tras los mensajes xenófobos.



"Estoy muy avergonzado, disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. Me toca hacerme cargo de lo que escribí hace 9 años". pic.twitter.com/JK3gxwzsHb — Ovación24 (@ovacion24) November 30, 2020

El ahora capitán de los Pumas jugaba en Alumni e integraba el seleccionado juvenil de rugby de la Argentina. Un año más tarde, en mayo de 2013, debutó en los Pumas y emigró a Leicester Tigers. ¿Alcanzan unas disculpas?