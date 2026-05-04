Activan el Alerta Sofía por la desaparición de un nene de seis años

De acuerdo con medios locales, antes de la desaparición del niño se registró un episodio violento en el que habría estado involucrado su padre. El hecho ocurrió el domingo por la noche en la zona de la calle Pujol al 1900, donde un hombre identificado como Julio Javier Nieva, de 47 años, participaba de una reunión cuando Josias Santos Regis se acercó y efectuó varios disparos. Tras el ataque, el Regis se retiró del lugar y se habría llevado consigo a su hijo.

Julio Javier Nieva fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internada bajo observación. Por el hecho, la Comisaría Distrito Segunda de Esquina inició una causa por tentativa de homicidio.

La madre del nene desaparecido, Mariana, es quien la que alertó a las autoridades por la desaparición de su hijo, al señalar que su ex pareja la había amenazado de muerte previamente. La mujer había denunciado a su ex por violencia de género y teme que el hombre, de ciudadanía brasileña, le pueda hacer algo al hijo en común en represalia a ella.

Qué es el Alerta Sofía

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes en los que se presume un riesgo alto e inminente. Su activación implica una difusión masiva y coordinada a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía móvil y fuerzas de seguridad, con el objetivo de acelerar la localización.

El mecanismo lleva el nombre de Sofía Herrera, la niña de 3 años desaparecida en 2008 en Río Grande, Tierra del Fuego, cuyo paradero aún se desconoce. Desde el Ministerio remarcan que su uso se reserva para situaciones excepcionales, en las que la colaboración de la sociedad puede resultar determinante.