Tiene 19 años y ya estuvo involucrado en una muerte: el nuevo choque que desató otra tragedia

La grabación que complica al conductor

Una cámara de seguridad registró la secuencia y mostró que el auto circulaba a gran velocidad. En las imágenes también se observa que era seguido por otros dos vehículos. Tras doblar, el conductor no redujo la marcha, sobrepasó a uno de ellos y terminó chocando contra el vehículo de Ermiaga.

Lucía Ermiaga La víctima murió tras el choque y sus dos hijos resultaron heridos, aunque están fuera de peligro. (Foto: redes sociales).

Como consecuencia del impacto, el auto de la mujer volcó y ella murió en el acto. Uno de sus hijos sufrió una fractura de clavícula y el otro presentó politraumatismos leves. Ambos fueron trasladados al Hospital Gaspar Campos y están fuera de peligro.

Minutos antes del accidente, la mujer y sus hijos habían salido de cenar en un restaurante de la zona, donde celebraban el cumpleaños de uno de los chicos.

La investigación

El fiscal Cipolletti, titular de la UFI N° 1 de Necochea, avanza con la recolección de pruebas, entre ellas nuevas imágenes, mientras espera el resultado de la pericia accidentológica. En base a los primeros elementos, se determinó que el conductor habría superado la velocidad permitida, lo que derivó en su detención.

Gonzalo-Frascuelli El conductor tiene 19 años y ya había estado involucrado en otro accidente fatal en 2024. (Foto: redes sociales).

El joven fue trasladado a la sede de la DDI Necochea por temor a posibles represalias. Durante la audiencia imputativa se negó a declarar y se prevé que recupere la libertad en los próximos días, una vez cumplido el plazo de prisión preventiva.

El terrible antecedente

El caso tiene un antecedente reciente. En diciembre de 2024, poco después de cumplir 18 años, Frascuelli protagonizó otro accidente sobre la ruta 227 en el que murió su mejor amigo después de que el conductor agarrara un bache en la calzara que provocó el vuelco del rodado. En ese expediente, la Justicia concluyó que no hubo negligencia ni imprudencia y la causa fue cerrada.

La despedida de la mujer fallecida

La muerte de Ermiaga generó un fuerte impacto en la comunidad. Era profesora de yoga y cursaba el segundo año de la carrera de Psicología, que había comenzado a los 50 años.

Lobería Universidad

Desde la universidad local destacaron su compromiso y vocación, mientras que clubes e instituciones de la ciudad también la despidieron con mensajes de dolor y acompañamiento a su familia.

“Con profundo pesar, despedimos a Lucía Ermiaga, estudiante de segundo año de la Licenciatura en Psicología en la Universidad en Lobería. Lucía llegó a nuestras aulas con un sueño que había esperado mucho tiempo: el de estudiar lo que siempre quiso. Lo hizo con todo. Dejó su trabajo, reorganizó su vida y se entregó a sus estudios con una energía que contagiaba a quienes la rodeaban”, expresó la casa de estudios donde estudiaba la mujer en redes.

Lucía Ermiaga comunicado

Y completa el mensaje: “Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Su paso por nuestra comunidad deja huella, y su recuerdo permanece en quienes tuvieron el privilegio de compartir este camino con ella”.

“LUCÍA ERMIAGA, mamá, socia y colaboradora de Fútbol Infantil, categoría 2013. Será recordada con cariño por su paso por el club. Nos unimos de corazón al dolor de su familia, especialmente de Julio, Urko, Hipólito y Jonás”, indica la publicación del Jorge Newbery Futbol Club, una institución deportiva local.

Lucía Ermiaga 2

También el Club Atlético Independiente de Lobería, donde juega al fútbol uno de los hijos, sumó su saludo de despedida y lamentó el “doloroso momento” que atraviesa su familia.

"Ante el trágico fallecimiento de Lucía Ermiaga, queremos expresar nuestro profundo dolor y acompañar principalmente a sus hijos y esposo. Lucía estaba siempre presente en el club colaborando y acompañando a su hijo, Jonás, jugador de nuestra institución, y a su esposo, Julio, DT de la División Reserva del CAI”, expresa el comunicado.