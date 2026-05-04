Abrupta salida de un integrante de El Trece y TN: el motivo

En aquel momento, sin embargo, su salida del matutino no implicó el fin de su vínculo con Artear, ya que continuó en el aire en otros espacios del canal y de TN. Esta vez, en cambio, la despedida parece ser definitiva, al menos por ahora. Jalfin no reveló cuál será su próximo destino, pero la mención a "nuevos desafíos" anticipa que su carrera televisiva está lejos de terminar.

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¿Quién es Sergio Jalfin?

Sergio Jalfin nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, donde desde chico sintió una atracción particular por los fenómenos atmosféricos. Comenzó su carrera en los medios en 1997, cuando todavía cursaba el secundario, dando el informe del tiempo en radios locales y con una columna de clima en el diario de su ciudad. Luego se mudó a Buenos Aires para estudiar Ciencias de la Atmósfera en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde se recibió en 2009, y ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional como pronosticador.

Su camino en la televisión nacional arrancó años después, pasando por América y A24, donde se consolidó como una de las caras del clima en la pantalla argentina. En diciembre de 2024 llegó a El Trece y TN, luego de una cobertura destacada del huracán Helene en Estados Unidos, y de un período de transición en el que exploró otros ámbitos profesionales. En sus redes se define como un apasionado de los fenómenos meteorológicos extremos y, en particular, como "cazador de tormentas", una identidad que lo distingue de los simples presentadores del tiempo y que refleja su formación científica de fondo.