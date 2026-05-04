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¿QUÉ PASÓ?

Abrupta salida de un integrante de El Trece y TN: el motivo

Se concieron detalles de la razón detrás de la salida de un columnista de El Trece y TN luego de varios años al aire.

4 may 2026, 17:55
Abrupta salida de un integrante de El Trece y TN: el motivo
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Abrupta salida de un integrante de El Trece y TN: el motivo

Sergio Jalfin le puso punto final a su etapa en El Trece y TN. El meteorólogo, que formó parte de ciclos como Síntesis, Tempraneros y Sábado en TN, confirmó su salida del grupo Artear a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido en el mundo de la televisión argentina.

En su cuenta de Instagram, Jalfin agradeció a la señal y dejó una puerta abierta hacia el futuro. "Se vienen nuevos desafíos por delante. Gracias a las autoridades de TN, Canal 13 y a cada uno de mis compañeros por esta etapa compartida junto a ustedes", escribió junto a un álbum de fotos de distintos momentos al aire. Y agregó: "Fue una experiencia muy valiosa, de mucho aprendizaje y grandes momentos que me llevo". Cerró el mensaje con una frase que dejó abierta la posibilidad de un regreso: "Gracias siempre a la TV de Argentina por darme un lugar. ¡Hasta pronto!"

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La publicación se llenó rápidamente de cálidos mensajes de sus colegas. Matías Bertolotti, Nacho Otero, Paula García y Ana Ortiz fueron algunos de los que se sumaron a despedirlo en los comentarios.

No es la primera vez que Jalfin vive un momento de transición dentro del mismo grupo. En septiembre de 2025 ya había protagonizado una emotiva despedida de Arriba Argentinos, el noticiero matutino de El Trece donde cubrió el pronóstico en reemplazo de Marina Señuk durante su licencia por maternidad. En esa oportunidad, el conductor Nacho Otero lo despidió con elogios: "Nos ha acompañado todo este tiempo de una manera espectacular", dijo al aire. Jalfin no pudo contener las lágrimas y reconoció que los cambios de etapa lo movilizaban: "Cuando cambio de horario, es una etapa nueva... es justamente concluir una etapa y arrancar otra, es un conjunto de emociones", expresó visiblemente emocionado.

En aquel momento, sin embargo, su salida del matutino no implicó el fin de su vínculo con Artear, ya que continuó en el aire en otros espacios del canal y de TN. Esta vez, en cambio, la despedida parece ser definitiva, al menos por ahora. Jalfin no reveló cuál será su próximo destino, pero la mención a "nuevos desafíos" anticipa que su carrera televisiva está lejos de terminar.

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¿Quién es Sergio Jalfin?

Sergio Jalfin nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, donde desde chico sintió una atracción particular por los fenómenos atmosféricos. Comenzó su carrera en los medios en 1997, cuando todavía cursaba el secundario, dando el informe del tiempo en radios locales y con una columna de clima en el diario de su ciudad. Luego se mudó a Buenos Aires para estudiar Ciencias de la Atmósfera en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde se recibió en 2009, y ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional como pronosticador.

Su camino en la televisión nacional arrancó años después, pasando por América y A24, donde se consolidó como una de las caras del clima en la pantalla argentina. En diciembre de 2024 llegó a El Trece y TN, luego de una cobertura destacada del huracán Helene en Estados Unidos, y de un período de transición en el que exploró otros ámbitos profesionales. En sus redes se define como un apasionado de los fenómenos meteorológicos extremos y, en particular, como "cazador de tormentas", una identidad que lo distingue de los simples presentadores del tiempo y que refleja su formación científica de fondo.

     

 

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