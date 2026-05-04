La última decisión de la Justicia que complica a Pity Álvarez. 

pitty-alvarezjpg el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa.

Los peritos señalaron que el acusado “dispone de una reserva cognitiva” que le permite participar de las distintas etapas del juicio, aunque advirtieron que podrían registrarse fluctuaciones puntuales en su estado.

La defensa cuestionó los informes

Pese a estas conclusiones, la defensa del músico sostuvo que los estudios no brindan garantías suficientes sobre su capacidad durante un juicio prolongado. Incluso planteó que podría tratarse de un cuadro más grave y solicitó una evaluación neuropsicológica más profunda.

El argumento central fue evitar que el proceso avance contra una persona que no esté plenamente apta para comprenderlo. Sin embargo, el tribunal rechazó este planteo al considerarlo “sobreabundante”.

mira-el-video-donde-se-lo-ve-a-pity-alvarez-cantando-todo-sigue-igual-foto-telam-SEKRCJJDTJAAZKYQO3HEVITLEM El caso de “Pity” Álvarez vuelve así al centro de la escena judicial y mediática.

Qué decidió la Justicia

Finalmente, los jueces entendieron que los peritajes actuales son concluyentes y que el acusado está en condiciones de enfrentar el juicio oral. Con esta decisión, la causa entra en su etapa decisiva después de años de demoras.

El caso de “Pity” Álvarez vuelve así al centro de la escena judicial y mediática, con un proceso que promete ser uno de los más resonantes del año en la Ciudad de Buenos Aires.