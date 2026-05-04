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La última decisión de la Justicia que complica a Pity Álvarez

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 concluyó que el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa por lo que estableció fecha para el inicio del juicio por homicidio.

La última decisión de la Justicia que complica a Pity Álvarez. 

La última decisión de la Justicia que complica a Pity Álvarez. 

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 resolvió reanudar el proceso penal contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez y fijó fecha para el juicio oral, tras concluir que el acusado cuenta con “reserva cognitiva suficiente” para afrontar el debate. La decisión llega luego de nuevos peritajes médicos y marca un giro clave en una causa que llevaba más de siete años paralizada.

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Según la resolución judicial, el juicio ya tiene cronograma definido: comenzará el 10 de agosto de 2026 y continuará en múltiples audiencias previstas para ese mes y septiembre, en un proceso que será seguido de cerca por su alto impacto público.

El avance del juicio estaba frenado desde 2021, cuando un informe médico determinó que el exlíder de Viejas Locas no estaba en condiciones de enfrentar el proceso. Sin embargo, en 2025 se ordenaron nuevas evaluaciones para analizar si su estado había cambiado.

Los estudios recientes del Cuerpo Médico Forense concluyeron que Álvarez presenta un “trastorno cognitivo leve”, pero que eso no le impide comprender el proceso judicial ni ejercer su defensa.

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el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa.

Los peritos señalaron que el acusado “dispone de una reserva cognitiva” que le permite participar de las distintas etapas del juicio, aunque advirtieron que podrían registrarse fluctuaciones puntuales en su estado.

La defensa cuestionó los informes

Pese a estas conclusiones, la defensa del músico sostuvo que los estudios no brindan garantías suficientes sobre su capacidad durante un juicio prolongado. Incluso planteó que podría tratarse de un cuadro más grave y solicitó una evaluación neuropsicológica más profunda.

El argumento central fue evitar que el proceso avance contra una persona que no esté plenamente apta para comprenderlo. Sin embargo, el tribunal rechazó este planteo al considerarlo “sobreabundante”.

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El caso de “Pity” Álvarez vuelve así al centro de la escena judicial y mediática.

Qué decidió la Justicia

Finalmente, los jueces entendieron que los peritajes actuales son concluyentes y que el acusado está en condiciones de enfrentar el juicio oral. Con esta decisión, la causa entra en su etapa decisiva después de años de demoras.

El caso de “Pity” Álvarez vuelve así al centro de la escena judicial y mediática, con un proceso que promete ser uno de los más resonantes del año en la Ciudad de Buenos Aires.

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