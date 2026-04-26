Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de Juana Sofía Alvarado, una nena de 4 años en Bariloche

Además, llevaba una campera de algodón gris con lunares amarillos y otra de abrigo en tonos marrones.

La última vez que fue vista

La menor fue vista por última vez el sábado 25 de abril a las 13 en San Carlos de Bariloche.

La fiscalía confirmó que estaba junto a su madre, Abigail Jazmín Alvarado, quien tenía una prohibición de acercamiento dictada por la Unidad Procesal de Familia N° 10.

Este dato fue determinante para activar el protocolo de búsqueda de máxima urgencia.

Cómo identificar a la madre

Abigail Jazmín Alvarado es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene cabello castaño oscuro con flequillo. Sus ojos son marrón claro y posee tatuajes visibles en gran parte del cuerpo, incluyendo cuello y manos.

Vestía jogging negro, campera negra, abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes.

Qué es el Alerta Sofía

Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia utilizado en Argentina para localizar a menores desaparecidos que se encuentran en situación de riesgo inminente.

Su activación permite difundir rápidamente la información a través de celulares, medios de comunicación, redes sociales y organismos de seguridad de todo el país.

El operativo también cuenta con la intervención del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Cómo aportar información

Cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Juana Sofía o de su madre puede comunicarse de inmediato con: