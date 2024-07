CASO LOAN | "Quiero ver al presidente Milei": el dramático pedido de la familia en A24

Embed

"Le mandé un mensaje a Milei y a un intermediario", aclaró el periodista Diego Estévez. Según informó luego, desde presidencia informaron que se van a comunicar con la familia para hacer ese contacto.

"Quieren llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y que tienen el apoyo de la máxima autoridad por si tienen que luchar contra gente muy poderosa", aclaró el periodista Nahuel Suárez que antes de la entrevista charló en privado con los familiares.

"Caiga quien caiga quiero a mi hijo", dijo José al terminar.

"No sé por qué Laudelina miente"

El papá y el hermano de Loan, el nene desaparecido en Corrientes, visitaron este miércoles los estudios de Alerta 24/7, en A24, y hablaron a fondo de la causa que conmueve al país.

"No sé por qué Laudelina miente. Ella dijo que la amenazan", aseveró José, el progenitor de Loan en relación a la reciente declaración de la mujer. "No sé por qué me traicionaron. Quiero saber el por qué de todo esto", agregó.

El hombre contó, además, cómo fue el día que el nene desapareció. "Me dijo que no tenía clases y que venía conmigo a ver a la abuela", recordó. "No sabía que iba a estar toda esa gente (en el almuerzo). A mí tampoco me invitó nadie", expresó.