Como en "Bebé Reno", de Netflix: la increíble historia de acoso que vivió un guionista argentino

A partir de esa noche, lo que parecía el inicio de una relación amorosa se convirtió en una pesadilla manipuladora, donde comenzó un proceso de "almagemelización", donde la mujer copiaba sus gustos y preferencias para generar empatía. En el mismo boliche, él le dijo que editaba películas y ella le respondió que componía canciones para Diego Torres. También le compartió que él es creyente, a lo que la chica respondió que había trabajado con la madre Teresa de Calcuta.

El director fue llevado a una espiral descendente de engaños y manipulaciones. La primera etapa fue la del enamoramiento: “Te escuchan, te traen regalos, son superatentos. Quieren saber qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños”, reveló. Luego, comenzó un proceso de engaño con cuestiones laborales.

“Me dice ‘alguien importante de la televisión quiere volver con una serie nueva, nos gustaría que fueses vos el que escribas el guion’. Tenía solo un mes y medio para hacerlo, por lo que le dije ‘no hay manera, es muy poco tiempo, te voy a hacer quedar mal’. Y me dice ‘no, ¡tenés que ser vos!’”, recordó.

ramiro serie bebe reno acoso.jpg Ramiro Simón es un reconocido director, guionista, escritor (Foto: captura de video).

Así, lo convenció y luego de su trabajo en el Congreso, iba a su casa todos los días a escribir el guion de una serie que en realidad no existía. Allí, comenzó una extraña situación. “Me empezó a drogar, pero de eso me di cuenta después. No me podía levantar de la cama, veía todas las cosas en cámara lenta. Me sentía raro. Como me había hecho vegetariano hace poco, ella me decía que era por eso”, detalló.

Además, la mujer inventó historias sobre amenazas de un exmilitar y lo llevó a esconderse en hoteles, vaciando su patrimonio y alejándolo de su hija. “Me decía que su exmarido, un militar de carrera, la estaba acosando y la quería matar. Hasta salió en los medios, en televisión, y convenció a un juez que le dio un botón antipánico. Me empieza a enloquecer a mí y me dice que nos quería matar a todos, a mi hija y a mí”, afirmó.

Simón describió cómo Noel manipulaba su realidad, generando una adicción psicológica que lo mantenía en constante estrés y confusión. “Todos los fines de semana íbamos a un hotel distinto a escondernos. Ahí es donde me empezó a vaciar: yo tenía una productora chiquita y tuve que vender cámaras, luces, micrófonos, hasta mi auto. Y todo para huir de un supuesto militar que quería matarme", relató.

En este marco, se rapó la cabeza, se compró anteojos, cambió su imagen para escapar de algo que suponía real y terminaron en la casa de un familiar de ella en Chilecito, La Rioja. “Ella me pegaba, me hacía de todo, una vez me clavó un cuchillo. Después se tiraba a convulsionar y decía ‘cómo vas a dejar a una mujer con cáncer’”, recordó. De Chilecito, viajaron a Córdoba: “Empecé a limpiar autos y a comer de la basura. Todo lo que conseguía se lo daba a ella. Terminé hecho pelota, se me veían las costillas, era piel y huesos”, sostuvo.

Acoso, como en la serie Bebé Reno: cómo terminó la historia

Finalmente, después de cinco años de abuso, logró escapar y presentar una denuncia penal contra su agresora. “Se aburrió. Por eso, generalmente los psicópatas integrados tienen varias víctimas. Cuando no le serví más, cuando vio que ya no me podía sacar más nada, me dijo que me volviera a Buenos Aires”, aseguró. Ramiro regresó a su casa y su familia “no podía creer en el estado en el que estaba”.

El hombre empezó a investigar y habló con el militar que me quería matar. "El psicópata no había sido él, sino ella. Le había hecho lo mismo que a mí. Casi pierde el trabajo y tampoco pudo volver a ver a su hijo”, contó. Todo el proceso duró cinco años y la denuncia penal contra Noel radica en los tribunales. Según detalló, la mujer tendría otras cinco víctimas y subsiste por sus estafas.

El caso muestra una similitud sorprendente a la serie de Netflix Bebé Reno, que está basada en una historia real entre un comediante londinense y una mujer que lo acosa y desata una obsesión enfermiza que amenaza con destruir las vidas de ambos.