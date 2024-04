Los gritos de Máximo Thomsen desde la cárcel: qué dice

En cuanto a su vida en la cárcel, el penalista aclaró: “Dudo que tenga redes sociales, sinceramente no lo sé. Sí me dijo que su alojamiento es bueno. Fue la primera pregunta que le hice: cómo estaba. Yo necesito que él esté bien, en óptimas condiciones para poder trabajar tranquilo”, añadió.

Los rugbiers rompieron el pacto de silencio: cuáles son las nuevas estrategias

El nuevo abogado de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020, criticó la defensa anterior, liderada por Hugo Tomei.

“Lo que yo apelo a la corte (Suprema de Justicia) es que aplique a cada uno la pena que corresponde. No estoy pidiendo la absolución, ni la libertad, ni la inocencia. Estoy pidiendo que aplique los principios de razonabilidad para que no se englobe a todos bajo una misma participación, y que analicen el tema de la defensa en juicio”, sostuvo Carlos Attías en diálogo con Splendid AM La990.

En ese marco, la sentencia de las penas por parte de la Cámara de Casación bonaerense impulsó cambios de estrategias legales. Tal es el caso de Benicelli, quien recibió la sentencia máxima por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".