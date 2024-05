Nicole Neumann opinó sobre la polémica con Arturo en Gran Hermano e hizo un contundente pedido

Así las cosas, si bien la mujer de Manu Urcera admitió no estar empapada en el tema, no dudó en dar su opinión sobre el bienestar del animal. “No sé mucho porque no lo veo. Leí algo en redes de lo que está pasando”, deslizó de entrada para luego sentar posición al respecto.

Arturo con participantes de GH2023.jpg

“Pero calculo, por lo poco que vi y leí, sin ver nada, que si las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el perrito no está en las condiciones debidas, así claramente debe ser. Con lo cual, claramente deberían devolverlo”, expresó segura.

Al tiempo que concluyó explicando de manera muy clara que “Si la persona que lo dio en adopción está viendo que no está en las condiciones que debería, deberían devolverlo. El perrito tiene que estar en condiciones mejores de las que estaba cuando se lo rescató”.

La denuncia y advertencia legal de los rescatistas de Arturo a Gran Hermano

Lo cierto es que cerca de las 8 de la noche del lunes pasado, la organización rescatista Huellitas Perdidas informó a través de sus redes sociales la decisión de accionar legalmente contra Gran Hermano (Telefe) al no acceder a restituirles a Arturo, el perrito que ingresó a la casa televisiva y que habían cedido para generar conciencia sobre la adopción responsable de mascotas.

"Lamentamos comunicar que la producción de Gran Hermano no está dispuesta a entregar a Arturo, pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición”, comenzó anunciando la organización rescatista desde su cuenta de Instagram.

MArtín Ku, Arturo, Juliana y Saniago del Moro - captura GH2023.jpg

“Nuestra intención fue hacer público el pedido, con respeto y poniendo en palabras lo que sucede y lo que queremos para el perro. Obtuvimos como respuesta un ¡NO!, argumentando que podemos ver a Arturo las 24 horas”, continuaron explicando.

“¡Sí, como leen! Al parecer el rating y las puras estrategias de marketing hacen que un ser vivo pase a segundo plano. Pusimos todo de nuestra parte para que esto se solucione lo más sano posible para Arturo, pero ante esta negativa no vemos más remedio que realizar las acciones legales correspondientes”, sentenciaron.

Por último, concluyeron el posteo asegurando que les "apena tener que pasar por esta situación, ya que como muchos saben, nuestra tarea está enfocada en otro punto: seguir rescatando. Pero no tenemos otra alternativa, ya que la producción de Gran Hermano elude nuestra solicitud".