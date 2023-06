Desaparición de Cecilia: 7 detenidos, una bolsa de huesos y un posible crimen con tinte político

Embed

Desde el momento en que la madre de la joven realizó la denuncia por la desaparición de su hija, el Gobierno provincial puso en marcha los protocolos del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas alertando tanto a fuerzas provinciales como federales, y a otras provincias sobre el caso.

Avances en la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzoswk

Este domingo la investigación avanzó con un intenso rastrillaje en un campo que pertenece a la familia de Cesar Sena, el esposo de la mujer y principal sospechoso en la causa.

En el operativo se encontraron huesos quemados dentro de bolsas y enterrados. Si bien se mostraron cautos ante la novedad, los restos fueron secuestrados y serán sometidos a las pericias correspondientes.

“Sería una irresponsabilidad sin tener ADN, un informe médico. Es una barbaridad decir que son los restos de la chica”, aseguró una fuente judicial a Diario Chaco.

No obstante, los procedimientos en ese lugar responden a la hipótesis en relación al destino de Cecilia Strzyzowski. “Si salió, salió en pedazos”, indicó.

Por el momento hay 7 detenidos en la causa, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Cesar Sena y 4 trabajadores del campo de la familia.

¿Qué se sabe de los últimos movimientos de Cecilia?

A doce días de la desaparición de la joven, el principal sospechoso de la desaparición se entregó y es hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron detenidos este sábado.

En las últimas horas, la investigación avanzó y se ordenó la detención de un casero que estaba prófugo de la justicia en otra causa por violencia de género.

Cecilia y César estuvieron juntos recorriendo varios puntos de Resistencia a lo largo de la noche del 1 de junio, incluyendo un gimnasio y un bar. La reconstrucción se hizo en base al material de varias cámaras de seguridad que captaron la noche de la pareja.

La última imagen de Cecilia con vida es cerca de las 9 de la mañana del viernes 2, cuando ingresaba a uno de los domicilios de los Sena. Allí fue la última vez que estuvo prendido su teléfono celular.

Según detalló Ángela, hermana de la desaparecida, “la mamá de César no aceptaba la relación entre ellos”.

En ese sentido, fue la misma chica quien le pidió a su familia no vincularse con los Sena: “Nos había pedido que nos mantuviéramos alejados. Ella supuestamente no le tenia miedo a él, pero si al ambiente de él. Nunca tuvimos mucho contacto con ellos, nunca los conocimos. Ni siquiera fueron al casamiento”.

Asimismo, le parecía extraño que su pareja siempre anduviera armado. Gloria Romero, madre de Strzyzowski, contó: “César salía a todos lados con un arma de fuego, ya que manifestaba que era perseguido políticamente, y que era persona con tratamiento psiquiátrico y psicológico”.

Para Mercedes, su tía abuela, Cecilia era todo lo contrario: “Una chica muy aplicada, limpia, ordenada, tenés que ver su escritorio como está todo ordenadito y muy mimosa y muy apegada”, describió a medios locales. Esa dulzura también la demostraba con sus perritos, quienes ocupaban gran parte de su tiempo.

¿Qué declaró César Sena?

De esta manera, el matrimonio, identificado como Emerenciano Sena, dirigente piquetero más poderoso de la provincia y un aliado del gobernador Jorge Capitanich, y Marcela Acuña, líderes del partido Socialistas Unidos por el Chaco, quedaron detenidos como presuntos coautores de "homicidio simple", junto con una colaboradora que también quedó presa.

El hombre era precandidato a diputado provincial y la mujer precandidata a intendenta de Resistencia, en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el domingo 18 de junio.

"Que aparezca Cecilia, tiene que aparecer porque ningún ser humano puede desaparecer de la faz de la tierra. Vamos a salir a buscarla nosotros si no sale la justicia", había declarado el jueves ante los medios locales la mujer, quien defendió que su hijo "no vino antes porque en ningún momento pensó que se iba llegar a esto".

Es que Sena hijo había declarado ese día como testigo con el objetivo de determinar los últimos movimientos de la joven, pero los investigadores vieron que su testimonio tenía contradicciones, por lo que desplegaron el allanamiento.

Al salir de la fiscalía tras sus dichos ante la Justicia, el ahora sospechoso dijo "estoy un poco mal" y aseguró que declaró "todo lo que sabía".

"Me duele la situación porque no se qué pasa, les di toda la información que tenía que ella (Cecilia) me confió, tengo miedo de que me pase algo", expresó Sena y añadió: "Les dije que si tengo que venir otra vez, las veces que hagan falta, con tal de que aparezca".