Tragedia en Chaco: se enteró que liberaron a su abusador y tomó una triste y dura decisión

El acusado, que ahora se hace llamar "Arielita” debido a su nueva identidad y cambio de género, posterior a la recuperación de su libertad, tenía también una condena por lavado de dinero, pero gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria desde diciembre de 2022.

A principios de este año obtuvo la libertad condicional, y fue allí cuando se descubrió que estaba trabajando como chofer de Uber.

Dolor en las redes tras el suicidio de Malena

A mediados de 2022, Alila fue condenado por la jueza Natalia Fernández Floriani a la pena de 4 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad.

A esta condena se le sumó este año un juicio abreviado en el que Alila también fue encontrado culpable de abuso sexual agravado en contra de una nena que tenía 13 años al momento del hecho. Pierina Pelozo fue la víctima de este último caso.

Según contó su madre, que fue quien encontró su cuerpo el lunes pasado, Malena estaba en tratamiento psiquiátrico por el abuso sufrido cuando era menor.

La conmovedora carta que escribió la madre de la adolescente que se suicidó en San Pedro

Durante el pasado fin de semana, la localidad de San Pedro se vio sacudida por el suicidio de tres personas: una mujer y un hombre de 36 y 38 años respectivamente, y una adolescente de 19, llamada Lola. Para visibilizar y generar conciencia sobre esta problemática, Luciana Bacca, mamá de la joven, publicó una conmovedora carta.

Además, junto a otros familiares de personas que se suicidaron o atraviesan distintos problemas de salud mental, la mamá de la joven que decidió finalizar con su vida, lanzó una convocatoria para el próximo sábado a las 19, frente a la municipalidad.

En lo que va del año, en esa localidad hubo 66 intentos de suicidios (45 en mujeres, 21 en hombres) y nueve consumados (cuatro de mujeres, cinco de hombres). La franja donde se concentran la mayor cantidad de casos va de los 15 a los 38 años, según datos arrojados por el Hospital Subzonal de San Pedro Dr. Emilio Ruffa.

La carta de la mamá de Lola, un relato conmovedor sobre una problemática actual

"Tenemos que hablar de suicidio", titula el texto Luciana, en busca de generar conciencia, y continúa: “Antes de enfermarse, Lola era una persona bella, inteligente, dulce, que sabía cantar, escribir, dibujar y todo lo hacía con mucho talento. La enfermedad y las drogas le quitaron muchas de esas virtudes, solo le dejaron pequeños destellos que eran lo único que me alegraba la vida entre tanto dolor”, escribió

“Lo que Lola hizo no es de valientes, no es de cobardes, no es una escapatoria, no es como el game over de los jueguitos que te da la posibilidad de jugar mil vidas más. El suicidio es desesperación, es desidia y es falta de acompañamiento no solamente de la familia: hablo del Estado, de las leyes y de los profesionales de la salud mental”, subrayó a continuación.

"El suicidio es una mierda porque te saca todas las posibilidades de seguir intentando, de salir adelante, de afrontar los problemas y aprender de ellos para ser más fuertes. Y eso es lo que les quiero decir a ustedes: la vida te va diciendo cómo tenés que vivir: qué personas y cosas importan y a cuáles no hay que prestarles atención. Cuando sos adolescente todo se vive de otro manera, como si la vida fuese en blanco y negro, como si todo pudiese dividirse en amor/odio, alegría/tristeza", añade el texto que busca desesperadamente que se hable del tema y, además, procura ayudar a otros que estén pasando por una situación similar.

"Se los digo porque me pasó y me angustié por situaciones o personas que no valían la pena. Hoy son apenas un recuerdo. Quédense con eso: lo que hoy te duele y te angustia, mañana puede ser solo un recuerdo y nada más. No tomés ninguna decisión mientras estés triste o angustiado. No estás solo, no te quedes callado si algo te duele: lo mejor es siempre hablar. Hoy Lola no tiene esa posibilidad y mi corazón se fue con ella. San Pedro necesita que las madres y los padres que estamos atravesando esta situación nos unamos. No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras nuestros chicos se matan", cierra el conmovedor texto de Luciana Bacca.

Línea de Prevención del Suicidio: si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llame a la línea 135, línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires; al (011) 5275-1135 o al 0800 345 1435 (desde todo el país). El llamado es personal, confidencial y anónimo.