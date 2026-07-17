El emotivo posteo de Martín Cabrales tras la muerte de su primo Joaquín: "Siempre..."

Las palabras del empresario reflejaron el difícil momento que atraviesa toda la familia. En su publicación recordó el vínculo que mantenían y dedicó una despedida que conmovió a quienes siguieron de cerca la noticia.

"Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, de 32 años, que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", escribió Martín Cabrales.

El mensaje fue acompañado por numerosas muestras de afecto. Empresarios, amigos, clientes de la marca y vecinos de Mar del Plata dejaron comentarios expresando sus condolencias y enviando fuerzas a toda la familia en este momento de profundo sufrimiento.

Las publicaciones no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios destacaron el perfil reservado de Joaquín y enviaron palabras de apoyo a sus seres queridos. La noticia también fue compartida por distintas personas vinculadas al sector empresarial, donde la familia Cabrales es ampliamente conocida por su trayectoria.

La despedida organizada por la familia tendrá lugar en la ciudad donde nació y creció la empresa que lleva su apellido. Según informaron los propios familiares, el velatorio se realizará en Casa Piovano, ubicada sobre la calle 3 de Febrero 3636, en Mar del Plata.

Posteriormente, los restos serán trasladados al cementerio Colinas de Paz, donde se llevará a cabo el sepelio en un ámbito de absoluta privacidad junto a familiares, amigos y personas cercanas.

La muerte de Joaquín vuelve a colocar en primer plano a una familia cuya historia está íntimamente ligada al crecimiento industrial de Mar del Plata y al desarrollo del mercado cafetero argentino.

El apellido Cabrales forma parte del patrimonio empresarial del país. Su origen se remonta a comienzos de la década de 1940, cuando Antonio Cabrales Vega, inmigrante proveniente de Asturias, España, decidió instalar un pequeño comercio dedicado exclusivamente a la venta de café.

Lo que comenzó como un emprendimiento familiar fue creciendo de manera sostenida gracias a una fuerte apuesta por la calidad del producto y la expansión comercial. Con el paso de los años, aquella pequeña iniciativa terminó transformándose en una empresa de alcance nacional.

Durante las décadas siguientes, la firma amplió considerablemente su capacidad productiva, desarrolló nuevas líneas de negocios e incorporó modernas tecnologías para el procesamiento del café. Esa evolución permitió que la marca se consolidara como una referencia dentro del mercado argentino.

El crecimiento fue acompañado por distintas generaciones de la familia, que asumieron la conducción de la empresa manteniendo el espíritu original del emprendimiento. Esa continuidad permitió convertir a Cabrales en una de las compañías más reconocidas del rubro alimenticio.

Actualmente, la conducción empresarial permanece en manos de integrantes de la tercera generación familiar, quienes continúan impulsando la expansión de la marca tanto dentro del país como en mercados internacionales.

A lo largo de su historia, la empresa logró posicionar sus productos en supermercados, cafeterías y comercios de todo el territorio argentino, además de concretar exportaciones hacia distintos destinos del exterior.

Por esa razón, cada acontecimiento que involucra a la familia Cabrales suele despertar una importante repercusión pública, especialmente en Mar del Plata, ciudad donde la compañía nació y mantiene gran parte de sus operaciones.

La noticia de la muerte de Joaquín también reavivó el recuerdo de otros integrantes de la familia que dejaron una huella en la historia empresarial local. En su mensaje, Martín Cabrales hizo referencia a su tío, conocido cariñosamente como "Coco", además de recordar a sus abuelos, dejando en evidencia el fuerte vínculo familiar que los unía.

Para quienes conocen la historia del grupo empresario, el apellido Cabrales representa mucho más que una marca comercial. También simboliza décadas de trabajo, inversiones, generación de empleo y una profunda identificación con Mar del Plata.

A lo largo de más de ochenta años de trayectoria, la compañía logró atravesar distintos contextos económicos y consolidarse como uno de los principales referentes del sector cafetero argentino.

En paralelo al crecimiento empresarial, la familia siempre mantuvo una activa participación en diversas iniciativas sociales, culturales y productivas vinculadas con la ciudad, motivo por el cual la noticia de este fallecimiento trascendió rápidamente el ámbito privado.

El silencio respecto de las causas de la muerte fue otra de las cuestiones que llamó la atención. Hasta el cierre de esta información, los familiares no difundieron detalles sobre lo ocurrido y optaron por preservar la intimidad en medio del duelo.

Frente a esa decisión, tanto allegados como distintas personalidades solicitaron respeto por el difícil momento que atraviesan los seres queridos de Joaquín y evitaron realizar especulaciones.

Mientras tanto, las redes sociales continuaron funcionando como un espacio de acompañamiento. Decenas de publicaciones expresaron mensajes de solidaridad hacia Martín Cabrales y el resto de la familia.

"Mis condolencias", "Muchísima fuerza para todos", "Un enorme abrazo para la familia Cabrales" y "Que descanse en paz" fueron algunas de las frases que se repitieron entre cientos de comentarios.

La conmoción no se limitó únicamente al entorno empresario. En Mar del Plata, donde el apellido Cabrales mantiene una fuerte presencia desde hace varias generaciones, numerosos vecinos también manifestaron su pesar por la noticia.

La empresa constituye uno de los casos más representativos del desarrollo industrial local y forma parte de la identidad económica de la ciudad, razón por la cual el fallecimiento de uno de sus integrantes tuvo un importante impacto.

Con el correr de las horas, distintos medios comenzaron a reflejar las muestras de afecto recibidas por la familia, mientras allegados se acercaban para acompañar a los Cabrales en las ceremonias de despedida.

Aunque Joaquín mantenía un perfil alejado de la exposición pública, su pertenencia a una de las familias más conocidas de la Argentina hizo que la noticia adquiriera rápidamente dimensión nacional.

En este contexto, el mensaje de Martín Cabrales terminó convirtiéndose en el símbolo del dolor que atraviesa toda la familia. Sus palabras resumieron el sentimiento compartido por quienes hoy despiden a un joven cuya muerte llegó de manera inesperada y dejó un profundo vacío entre sus seres queridos.

Mientras familiares y amigos se preparan para darle el último adiós en Mar del Plata, la comunidad continúa acompañando con respeto y solidaridad a una familia que desde hace décadas forma parte de la historia empresarial argentina. La despedida de Joaquín Cabrales no solo representa un momento de enorme tristeza para sus allegados, sino también un episodio que conmovió a una ciudad que conoce de cerca el legado construido por varias generaciones del apellido Cabrales.