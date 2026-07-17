La enorme polémica que estalló entre los jugadores de Argentina antes de la final contra España

En Sálvese quién pueda (América TV), Diego Latorre hizo un aporte como ex futbolista y conocedor del tema: "Están atentando contra la esencia del fútbol, lo quieren americanizar, se enfocan más en los clientes. Los tiempos de descanso son de 15 minutos".

¿Cuál es el don de Messi?

El ex preparador físico de la Selección Argentina, Gerardo Salorio, habló en La Mañana con Moria (El Trece) sobre la visión periférica de Lionel Messi, un talento que definió como un verdadero don. Analizó la asistencia clave que el capitán le dio a Lisandro Martínez ante Inglaterra, en la jugada que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026: "Tiene una toma de decisión muy clara. En el partido contra Inglaterra, él decidió que el centro iba a ir a dos metros cincuenta. El central mide dos metros y la pelota le cae justo a la cabeza a Lisandro Martínez para que la empuje", explicó.

La visión periférica es la capacidad de percibir elementos fuera del centro de la mirada directa, lo que en el fútbol permite detectar movimientos de compañeros y rivales sin mirarlos constantemente. Federico Seeber destacó la particularidad de esta habilidad en Messi: "Todos los chicos van a querer ser Messi, pero esta visión periférica no se entrena", a lo que Salorio agregó: "Eso viene. Todos tenemos un don, el tema es encontrar ese don".