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La enorme polémica que estalló entre los jugadores de Argentina antes de la final contra España

Yanina Latorre contó el motivo que provocó un revuelo entre los integrantes del pantel argentino antes de la final ante España.

17 jul 2026, 14:02
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La enorme polémica que estalló entre los jugadores de Argentina antes de la final contra España

La enorme polémica que estalló entre los jugadores de Argentina antes de la final contra España

Este domingo se define la final del Mundial entre Argentina y España. El elenco europeo va por su segunda estrella, mientras que la Scaloneta va en busca de la cuarta o, en su defecto, el bicampeonato de la Copa del Mundo, algo que no sucede hace más de 60 años.

Pero como todo evento que se realiza en Estados Unidos posee un fuerte atractivo comercial, se está especulando con lo que será el entretiempo, para el que se prevé algo muy parecido al showbol, con la participación de diferentes artistas. Yanina Latorre profundizó en esta polémica y contó que los jugadores, tanto los de España como los de Argentina, no quieren saber nada con todo el runrún que hay alrededor. "Se está hablando mucho de quién va a cantar el Himno Nacional argentino pero también va a cantar Justin Bieber en el show de medio tiempo", comenzó diciendo la conductora.

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El entretiempo, que habitualmente es de 15 minutos, podría llegar a ser de media hora: "Sabés que se armó toda una polémica con el show de medio tiempo porque va a durar media hora, al estilo Superbowl, va a haber media hora libre y le van a poner a los futbolistas un lugar especial para que no se les vaya el calentamiento", explicó Latorre.

Entendiendo que para los jugadores el entretiempo es sagrado, y que modificar esas cuestiones no les gusta, un descanso de media hora puede ser realmente perjudicial para los futbolistas. "¿No se les enfría el cuerpo en media hora? Todo es un negocio pero la prioridad la debería tener el partido, háganlo antes o después. Además del cuerpo se enfría el partido. A los jugadores les chupa un huevo el show", reveló.

En Sálvese quién pueda (América TV), Diego Latorre hizo un aporte como ex futbolista y conocedor del tema: "Están atentando contra la esencia del fútbol, lo quieren americanizar, se enfocan más en los clientes. Los tiempos de descanso son de 15 minutos".

¿Cuál es el don de Messi?

El ex preparador físico de la Selección Argentina, Gerardo Salorio, habló en La Mañana con Moria (El Trece) sobre la visión periférica de Lionel Messi, un talento que definió como un verdadero don. Analizó la asistencia clave que el capitán le dio a Lisandro Martínez ante Inglaterra, en la jugada que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026: "Tiene una toma de decisión muy clara. En el partido contra Inglaterra, él decidió que el centro iba a ir a dos metros cincuenta. El central mide dos metros y la pelota le cae justo a la cabeza a Lisandro Martínez para que la empuje", explicó.

La visión periférica es la capacidad de percibir elementos fuera del centro de la mirada directa, lo que en el fútbol permite detectar movimientos de compañeros y rivales sin mirarlos constantemente. Federico Seeber destacó la particularidad de esta habilidad en Messi: "Todos los chicos van a querer ser Messi, pero esta visión periférica no se entrena", a lo que Salorio agregó: "Eso viene. Todos tenemos un don, el tema es encontrar ese don".

     

 

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