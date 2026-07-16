Netflix estrenó la película más esperada del año y ya está en el Top 10 de Argentina

La nueva adaptación apostó por respetar la esencia de la obra original, aunque incorporó recursos visuales modernos y un tratamiento cinematográfico pensado para las grandes producciones actuales.

Kenneth Branagh volvió a interpretar a Hércules Poirot

Luego de haber encarnado al famoso detective en "Asesinato en el Expreso de Oriente", Kenneth Branagh decidió continuar desarrollando este universo cinematográfico basado en las novelas de Christie.

Además de dirigir la película, volvió a colocarse en la piel de Hércules Poirot, uno de los personajes más reconocidos de la literatura policial. En esta oportunidad, el director también buscó ofrecer una mirada algo más personal sobre el protagonista, incluyendo detalles sobre su pasado y algunos aspectos de su historia que habitualmente permanecían en segundo plano.

Ese enfoque permitió mostrar un Poirot con mayor desarrollo emocional, sin abandonar el carácter analítico y la extraordinaria capacidad deductiva que siempre definieron al personaje.

De qué trata "Muerte en el Nilo", el estreno en Netflix

La mayor parte del relato transcurre durante un exclusivo viaje por el río Nilo.

Lo que inicialmente parece ser un recorrido turístico entre paisajes imponentes rápidamente cambia de tono cuando ocurre un asesinato que altera la tranquilidad de todos los pasajeros. A partir de ese momento comienza la investigación.

Como sucede en las mejores historias de Agatha Christie, cada personaje posee un posible motivo, oculta información importante o mantiene relaciones que complejizan el caso.

El espectador recibe pistas de manera constante, aunque rara vez resulta sencillo descubrir la identidad del responsable antes del desenlace.

Un elenco con figuras de distintas generaciones

La película reunió a un reparto integrado por actores de amplia trayectoria y otros intérpretes que ya habían comenzado a consolidarse dentro de Hollywood.

Kenneth Branagh encabezó el elenco junto a Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Annette Bening, Tom Bateman, Ali Fazal, Russell Brand, Sophie Okonedo, Letitia Wright y Dawn French.

Cada uno de ellos interpreta a un pasajero con intereses propios, relaciones complejas y motivaciones que mantienen la incertidumbre prácticamente hasta el final de la investigación.

El fenómeno de Netflix impulsó una nueva conversación

La incorporación de Muerte en el Nilo al catálogo de Netflix permitió que la película volviera a ganar notoriedad.

Muchos usuarios descubrieron la producción por primera vez gracias a la plataforma, mientras que otros aprovecharon su disponibilidad para revisitarla después de su paso por los cines.

Este fenómeno demuestra cómo el streaming puede ofrecer una segunda oportunidad a películas que encuentran un público distinto varios años después de su estreno original.

Mirá el tráiler oficial de "Muerte en el Nilo"