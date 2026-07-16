En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Ya pasó

Se supo cuál sería el castigo que recibirá la Selección por la bandera de Malvinas

El gesto que desató un escándalo mundial: la sanción que recibiría Argentina. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Se supo cuál sería el castigo que recibirá la Selección por la bandera de Malvinas

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 quedó envuelta en una inesperada polémica. Tras el triunfo frente a Inglaterra, trascendió que la FIFA abrirá una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino por la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" durante los festejos posteriores al encuentro.

Leé también Netflix estrenó la película más esperada del año y ya está en el Top 10 de Argentina
Netflix estrenó la película más esperada del año y ya está en el Top 10 de Argentina. (Foto: Archivo)

El momento tuvo como protagonistas a Cristian "Cuti" Romero, Giovanni Lo Celso y otros futbolistas, quienes celebraron el pase a la final sosteniendo la bandera frente a miles de hinchas argentinos.

Sin embargo, el gesto no pasó inadvertido para las autoridades del máximo organismo del fútbol mundial.

Según trascendió, la FIFA aguardará los informes oficiales elaborados por los delegados presentes en el estadio de Atlanta y, una vez recibidos, iniciará formalmente un expediente disciplinario contra la AFA.

El motivo es que el Código Disciplinario de la FIFA prohíbe utilizar los eventos deportivos para realizar manifestaciones de carácter político o ajenas al desarrollo del partido, independientemente del contenido del mensaje.

De acuerdo con la información publicada por medios europeos, la investigación no derivaría en sanciones deportivas, por lo que la clasificación argentina a la final no corre ningún riesgo.

La consecuencia prevista sería una multa económica para la AFA, tal como ocurrió en un antecedente muy similar.

En 2014, tras un amistoso disputado frente a Eslovenia, varios jugadores argentinos también exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" al finalizar el encuentro. En aquella oportunidad, la FIFA resolvió el expediente con una sanción económica de 32.430 euros.

Ahora, todo indica que el organismo volverá a aplicar un criterio semejante. Mientras tanto, la imagen de los futbolistas con la bandera recorrió el mundo. La suspensión deportiva, es la que se cree menos posible.

En pocas palabras

  • FIFA investigará: La Selección Argentina enfrenta una investigación por exhibir una bandera de Malvinas.
  • Sin riesgo deportivo: La sanción esperada sería una multa económica, no afectaría la clasificación a la final.
  • Antecedente similar: La AFA ya fue multada en 2014 por un gesto idéntico en un amistoso.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
La historia de Emilia Ferrero cambió para siempre: qué pasó después del Mundial de Qatar
Prime video reveló el tráiler de "Sterling Point", su nueva serie con 8 episodios
Barritas de chocolate casero: la receta fácil y nutritiva para darse un gusto dulce después de comer

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar