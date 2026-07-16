Se supo cuál sería el castigo que recibirá la Selección por la bandera de Malvinas

El motivo es que el Código Disciplinario de la FIFA prohíbe utilizar los eventos deportivos para realizar manifestaciones de carácter político o ajenas al desarrollo del partido, independientemente del contenido del mensaje.

De acuerdo con la información publicada por medios europeos, la investigación no derivaría en sanciones deportivas, por lo que la clasificación argentina a la final no corre ningún riesgo.

La consecuencia prevista sería una multa económica para la AFA, tal como ocurrió en un antecedente muy similar.

En 2014, tras un amistoso disputado frente a Eslovenia, varios jugadores argentinos también exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" al finalizar el encuentro. En aquella oportunidad, la FIFA resolvió el expediente con una sanción económica de 32.430 euros.

Ahora, todo indica que el organismo volverá a aplicar un criterio semejante. Mientras tanto, la imagen de los futbolistas con la bandera recorrió el mundo. La suspensión deportiva, es la que se cree menos posible.