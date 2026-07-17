Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado por una famosa conductora: "Pensé que sería..."

Durante años se dijo que había existido una historia de amor entre los dos. Sin embargo, el propio Tinelli se encargó de aclarar que ella nunca dio el brazo a torcer pese a los intentos que hizo en conquistarla.

Maite Peñoñori le preguntó por este tema presente en el estudio de streaming de Infobae desde Miami y el conductor contó por primera vez los detalles de esa historia. "¿Con Xuxa pasó algo?", fue la directa pregunta de la periodista.

Y él se sinceró: "Me hubiera encantado, me fui hasta Brasil, la seguí... Pensé que iba a mi mujer, te juro que en un momento pensé que Xuxa iba a ser la madre de mis hijos. En un momento sentí eso pero después no me dio bola".

"Intenté, fui a Brasil pero no me dio bola. Todos los del equipo me decían te mira y yo entré e iba a todos lados: compraba los garotos, me hacía la caipiriña... Reboté mil veces", agregó sobre aquellos intentos en vano para conquistar el corazón de Xuxa.

Y remarcó sobre aquellos años y lo que sintió al ver a la reina de los bajitos en otra relación: "Estuve muy cerca pero no. La adoro, es una mina espectacular. Después se casó y lo miré al marido y digo: ¿qué me pasó?".

La particular frase de Milett Figueroa tras su acercamiento con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se refirió en Primicias Ya (América Tv) al presente de su relación con Marcelo Tinelli tras retomar el contacto y sorprendió con una frase sobre el conductor.

Damasia Ochoa mostró un reciente acercamiento entre ambos en redes sociales cuando en una publicación de Instagram de Milett, Tinelli le comentó: "Muy hermosa, siempre", acompañado por un corazón.

Ahí ella confirmó que volvió a tener contacto con el conductor: "Hablamos de que iba a venir aquí también para hacer lo del documento. Y, bueno, para atender las cosas también bien, o sea, estar tranquilos porque, de hecho, en toda pareja existen discusiones y eso fue lo que pasó", expresó.

Y aseguró que, tras regresar a Perú, pudieron recomponer el diálogo. Ante la consulta de Damasia sobre si creía que Tinelli buscaba un nuevo acercamiento tras dedicarle un comentario tan afectuoso en redes, la modelo respondió con una frase que no pasó desapercibida.

"Hay un cariño, por supuesto. Lo único que puedo decirles es que está todo muy bien con Marcelo y suficiente", respondió, sin descartar la posibilidad de una reconciliación y sin dar más detalles al respecto de su vida sentimental.