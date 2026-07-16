Murió Anita Peralta, la joven promesa del voley

La muerte de Anita provocó un profundo sentimiento de tristeza entre quienes la conocían, especialmente en el ambiente del vóley, disciplina en la que se había ganado el cariño de entrenadores, compañeras y rivales gracias a su compromiso y entusiasmo.

El accidente que terminó con su vida ocurrió durante la noche del domingo sobre el kilómetro 55 de la ruta 88, uno de los corredores viales más transitados del sudeste bonaerense.

Según las primeras informaciones, el automóvil en el que viajaba la adolescente colisionó contra un camión con semirremolque. Las circunstancias que derivaron en el impacto todavía forman parte de la investigación y hasta el momento las autoridades no determinaron con precisión qué provocó el siniestro.

Tras el fuerte choque, Anita fue trasladada de urgencia al HIGA de Mar del Plata debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Desde su ingreso permaneció bajo cuidados intensivos mientras especialistas intentaban estabilizar su cuadro clínico.

Sin embargo, pese a los tratamientos realizados y a la intensa lucha médica, su estado nunca dejó de ser extremadamente delicado.

La adolescente era oriunda de Necochea, aunque desarrollaba gran parte de su actividad deportiva en Mar del Plata.

Anita integraba las categorías formativas del Club Once Unidos, una institución con una extensa trayectoria dentro del vóley bonaerense y protagonista habitual de los torneos organizados por la Asociación Marplatense de Vóley (AMV).

Quienes compartieron entrenamientos con ella la describían como una chica comprometida, responsable y con un enorme futuro dentro del deporte. Su pasión por el vóley había hecho que rápidamente se convirtiera en una de las jóvenes promesas del club.

Luego de conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a difundirse numerosos mensajes de despedida que reflejaron el enorme cariño que había cosechado en tan poco tiempo.

Compañeros de equipo, entrenadores, dirigentes deportivos y familias vinculadas al vóley expresaron públicamente su dolor y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento.

El impacto de la noticia trascendió el ámbito deportivo. En Necochea, ciudad donde Anita había nacido y crecido, vecinos, docentes, amigos y conocidos manifestaron su consternación por la pérdida de una adolescente cuya vida quedó truncada de manera repentina.

Las publicaciones recordando su sonrisa, su dedicación al deporte y sus sueños comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas digitales.

La tragedia también volvió a poner el foco sobre la ruta 88, un corredor que en reiteradas oportunidades fue escenario de graves accidentes de tránsito.

Mientras la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el choque entre el automóvil y el camión, la comunidad permanece a la espera de mayores precisiones sobre las causas que derivaron en el fatal desenlace.

El fallecimiento de Anita deja un enorme vacío entre quienes compartieron con ella los entrenamientos, los viajes, las competencias y el crecimiento deportivo durante los últimos años.

Como ocurre habitualmente en estos casos, el deporte volvió a demostrar su costado más humano. Clubes de distintas ciudades enviaron mensajes de acompañamiento, mientras instituciones deportivas hicieron llegar sus condolencias a la familia y a todos quienes formaban parte del entorno de la joven voleibolista.

Las muestras de solidaridad se extendieron también hacia los profesionales de la salud que trabajaron durante varios días intentando salvar su vida.

Mientras la comunidad deportiva todavía intentaba asimilar esa dolorosa noticia, otra información volvió a sacudir a Mar del Plata.

La histórica familia Cabrales, una de las más reconocidas del ámbito empresarial argentino por su tradicional marca de café, confirmó el fallecimiento de Joaquín Cabrales, quien tenía apenas 32 años.

La noticia fue comunicada públicamente por Martín Cabrales, actual presidente y CEO de la empresa, mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

En ese texto expresó el profundo dolor que atravesaba toda la familia por la pérdida de uno de sus integrantes más jóvenes.

"Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, 32 años, que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos", escribió Martín Cabrales al compartir la noticia.

El empresario acompañó sus palabras con una fotografía de Joaquín y posteriormente agregó otro mensaje que rápidamente comenzó a replicarse entre amigos, allegados y usuarios de las redes sociales.

"Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", expresó en una despedida cargada de emoción.

La publicación recibió miles de reacciones y numerosos comentarios de personas que hicieron llegar sus condolencias a la familia Cabrales.

El fallecimiento de Joaquín generó una fuerte repercusión debido a la importancia histórica que la familia mantiene dentro de Mar del Plata y del sector empresario nacional.

Durante décadas, el apellido Cabrales se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad gracias al crecimiento de la tradicional compañía cafetera, cuya presencia se expandió por todo el país.

Por ese motivo, la muerte del integrante más joven del grupo familiar produjo un profundo impacto entre empresarios, dirigentes, trabajadores y vecinos que expresaron públicamente su acompañamiento.

Aunque el comunicado difundido por la familia confirmó el fallecimiento, no trascendieron oficialmente detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.

Las expresiones de afecto continuaron apareciendo durante toda la jornada tanto en redes sociales como en distintos ámbitos de la comunidad marplatense.

De esta manera, Mar del Plata quedó atravesada por dos noticias profundamente dolorosas que, aunque pertenecen a contextos completamente diferentes, reflejan el impacto que generan las pérdidas humanas cuando involucran a personas muy queridas.

Por un lado, Anita Peralta, una adolescente que soñaba con crecer dentro del vóley y que encontró en el deporte un espacio de desarrollo y amistad. Por el otro, Joaquín Cabrales, integrante de una familia que forma parte de la historia económica y empresarial de la ciudad.

Las despedidas, los mensajes de apoyo y las expresiones de solidaridad marcaron las últimas horas en redes sociales, donde cientos de personas compartieron recuerdos, fotografías y palabras de consuelo para acompañar a ambas familias.

Mientras tanto, la investigación sobre el accidente ocurrido en la ruta 88 continúa avanzando para intentar esclarecer qué sucedió aquella noche en la que la vida de Anita cambió para siempre.

Su historia deja un profundo dolor entre quienes la conocieron y también un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a los accidentes de tránsito.

La comunidad deportiva, la ciudad de Necochea, Mar del Plata y todos aquellos que siguieron de cerca su evolución médica hoy despiden a una joven que, con apenas 14 años, había comenzado a construir un camino lleno de ilusiones dentro del vóley y cuyo recuerdo permanecerá vivo entre compañeros, entrenadores, familiares y amigos.