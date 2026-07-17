Malos antecedentes: el terrible, y temible, prontuario del árbitro de la final

Sin embargo, su nombre también trascendió el ámbito deportivo por un episodio que sacudió al fútbol mundial. En 2020 fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina que investigaba una red de prostitución, tráfico de drogas y armas. Horas después recuperó la libertad y la investigación concluyó que no tenía ningún vínculo con la organización, por lo que nunca fue imputado ni acusado de delito alguno.

Ahora, cuatro años después de aquel escándalo y casi cuatro años después de la derrota argentina ante Arabia Saudita, Vini volverá a cruzarse en el camino de la Selección. Esta vez el escenario será muy distinto: el MetLife Stadium de Nueva Jersey y una final del Mundial con el trofeo más importante del fútbol en juego.

Mientras los jugadores se preparan para el partido que puede marcar una época, los hinchas ya comenzaron con las cábalas. Porque si algo enseñó la historia reciente de la Scaloneta es que, en la previa de una final, cualquier detalle puede convertirse en tema de conversación... y toda mufa, por las dudas, se anula.