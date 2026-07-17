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Malos antecedentes: el terrible, y temible, prontuario del árbitro de la final

Guardia alta: la FIFA confirmó al árbitro de la final y sus antecedentes preocupan a toda la Scaloneta. Entérate.

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Malos antecedentes: el terrible, y temible, prontuario del árbitro de la final

La FIFA confirmó quién será el encargado de impartir justicia en la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y la noticia no tardó en generar todo tipo de reacciones entre los hinchas. El elegido fue el esloveno Slavko Vini, uno de los árbitros de mayor prestigio del fútbol europeo, aunque con un antecedente que inevitablemente volvió a despertar supersticiones entre los fanáticos de la Scaloneta.

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Su único partido dirigiendo a la Selección argentina fue nada menos que el debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni cayó por 2 a 1 frente a Arabia Saudita en una de las derrotas más sorpresivas de la historia de los Mundiales. Aquella caída quedó atrás gracias a la histórica reacción del equipo, que terminó levantando la Copa del Mundo, pero el recuerdo volvió a instalarse apenas se conoció la designación.

Como suele ocurrir en la previa de los grandes partidos, las redes sociales se llenaron de comentarios apelando a las cábalas y a la clásica frase de los hinchas argentinos: "Anulo mufa".

Más allá de ese antecedente, Vini llega respaldado por una destacada trayectoria. En los últimos años se consolidó como uno de los árbitros más importantes de Europa y fue el encargado de dirigir la final de la UEFA Champions League 2024, además de otros encuentros de máxima exigencia a nivel internacional.

Sin embargo, su nombre también trascendió el ámbito deportivo por un episodio que sacudió al fútbol mundial. En 2020 fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina que investigaba una red de prostitución, tráfico de drogas y armas. Horas después recuperó la libertad y la investigación concluyó que no tenía ningún vínculo con la organización, por lo que nunca fue imputado ni acusado de delito alguno.

Ahora, cuatro años después de aquel escándalo y casi cuatro años después de la derrota argentina ante Arabia Saudita, Vini volverá a cruzarse en el camino de la Selección. Esta vez el escenario será muy distinto: el MetLife Stadium de Nueva Jersey y una final del Mundial con el trofeo más importante del fútbol en juego.

Mientras los jugadores se preparan para el partido que puede marcar una época, los hinchas ya comenzaron con las cábalas. Porque si algo enseñó la historia reciente de la Scaloneta es que, en la previa de una final, cualquier detalle puede convertirse en tema de conversación... y toda mufa, por las dudas, se anula.

En pocas palabras

  • Designación arbitral: Slavko Vini dirigirá la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
  • Antecedente adverso: Vini arbitró la sorpresiva derrota argentina ante Arabia Saudita en Qatar 2022.
  • Trayectoria y controversias: El árbitro es reconocido internacionalmente, pero tuvo un incidente legal en 2020.
Resumen generado por Thinkindot AI
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