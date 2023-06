El jubilado que fue sobreseído por haber matado a un ladrón rompió el silencio y culpó a la Justicia

“Yo soy una persona de bien, no estoy preparado para matar a nadie. Lo ocurrido me ha dejado lesiones en las piernas y ahora apenas puedo caminar. Por fortuna se hizo justicia y los ladrones tienen que estar en la cárcel y los jubilados tranquilos en sus casas”, sostuvo.

"Si yo no me defendía no estaba hablando en este momento, no lo hubiese podido contar", aseguró quien ayer fue sobreseído por el juez Rubén Darío Hernández, del Tribunal Oral en lo Criminal 3 quilmeño que debía llevar adelante el debate con jurados populares a partir del 12 de junio.

El magistrado hizo lugar al pedido efectuado ayer por el fiscal Andrés Federico Nieva Woodgate, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 18 de Quilmes.

La conclusión del jubilado: “La justicia fue dura conmigo”

"Recién estoy saliendo de mi asombro, como fue tan duro conmigo la justicia... pero yo tengo a los tres mosqueteros (por sus abogados) que me defendieron a muerte y buscaron todos los vericuetos en los cuales está gente estaba flaqueando y lo aprovecharon", destacó Ríos, quien añadió que el pedido de la defensa "parece que le tocó el alma al fiscal".

La convivencia en el barrio fue dura y dijo: "En algunos casos recibí ciertos mensajes por el séquito que tengo acá cerca, en su mayoría todas amenazas. Bancarme que en la esquina de mi casa me hicieron una misa macumbera en honor al muchacho que falleció, todas esas cosas. Pero aparte estar viviendo con la espada de Damocles en la cabeza".

Por último, Ríos indicó que no se "movió" de su casa cuando le "levantaron la prisión domiciliaria porque a cincuenta metros está la entrada de la villa".

"Tuve que empezar a salir por otro lado y me sentía muy condicionado y con miedo a las represalias", sostuvo el jubilado, quien también reconoció que recibió tratamiento psiquiátrico y psicológico para sobrepasar lo que ocurrió.

Ríos iba a ser juzgado como acusado del "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" de Martín "Piolo" Moreyra (26), pero el juez Hernández finalmente consideró que actuó en su legítima defensa cuando fue atacado por los asaltantes dentro de su casa.