Arranca el juicio por el crimen de Lucio Dupuy: "La perpetua nos daría alivio", dijo su abuelo

Ambas mujeres se encuentran detenidas en la Unidad N°1 de San Luis luego de ser trasladadas por las agresiones sufridas por otras presas en la comisaría de La Pampa.

De acuerdo a la información de voceros judiciales, el juicio estará a cargo del tribunal pampeano integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora; y por los fiscales del Ministerio Público Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, quienes impulsan la acusación y tienen expectativa de una pena a prisión perpetua.

El juicio será a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual. "Estamos desesperados, queremos que todo sea lo más rápido posible", expresó con tristeza Ramón Dupuy, abuelo de Lucio.

A pesar de la condena que podrían recibir, la familia de Lucio continúa buscando explicaciones para el brutal crimen y el sometimiento que padeció el nene durante varios años: "La perpetua nos daría un poco de alivio, pero en paz voy a estar cuando no haya más Lucios", sostuvo Ramón.

Las acusaciones que pesan sobre la mamá de Lucio y su pareja

La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, será juzgada bajo los cargos de "homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado".

En tanto, en el caso de Abigail Páez, la carátula es similar, con la única diferencia es que en su caso es "homicidio doblemente agravado".

Crimen de Lucio Dupuy: detalles del caso

Lucio Dupuy falleció el 26 de noviembre de 2021 a raíz de una golpiza que sufrió en la vivienda en la que residía junto a las mujeres. La autopsia solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de la causa detalló que el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones.

Las pericias telefónicas también revelaron detalles escalofriantes: "Falta de comida, hacerlo pasar frío, penitencias interminables contra una pared, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos, golpes en la cara que le provocaron lesiones visibles, amenazas respecto de que no podía contar a nadie lo que vivía si no sería peor, no mandarlo al jardín por dos motivos: primero para que no vieran las maestras sus lesiones y segundo como forma de endilgarle castigo, ya que disfrutaba de ir al jardín".

La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, será juzgada bajo los cargos de "homicidio triplemente calificado por el vínculo

A pesar de las señales que el niño daba en el jardín y el pedido desesperante del papá para obtener la custodia de su hijo, que padecía violencia física y psicológica, la Justicia se hizo a un costado y Lucio fue asesinado en manos de su mamá y su pareja.

"En esos mensajes se puede leer cómo Lucio era una molestia para Abigail y Magdalena y todo el tiempo pensaban cómo quitarlo de sus vidas para que no arruinara su relación de pareja y, según ellas, sus peleas y discusiones las motivaba Lucio", detallaron los fiscales de la causa.

Asimismo, en un informe sobre los ingresos del menor a hospitales y centros de salud, se evidenció que el niño "fue atendido cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad".

Sin embargo, no había denuncias de profesionales de la salud al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por esa razón se inició también una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.