En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de uno de los beneficios más silenciosos del sistema: el Complemento Leche, que ahora alcanza los $53.290 mensuales.
El organismo actualizó el monto del Complemento Leche, un beneficio clave para familias con hijos pequeños y personas gestantes. Cómo saber si te corresponde.
ANSES paga más de $53.000 por mes sin inscripción: a quiénes les corresponde
En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de uno de los beneficios más silenciosos del sistema: el Complemento Leche, que ahora alcanza los $53.290 mensuales.
Se trata de un refuerzo económico que muchos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya están cobrando sin saberlo, ya que se deposita automáticamente en la misma cuenta y no requiere ningún trámite.
Este adicional forma parte del llamado Plan de los 1000 Días, una política destinada a garantizar la alimentación en los primeros años de vida. Está dirigido específicamente a familias con niños pequeños y a personas gestantes.
El dato clave es que este beneficio no necesita inscripción. ANSES cruza la información de manera automática y acredita el dinero junto con la AUH o la asignación correspondiente.
En mayo, el monto confirmado es de $53.290 por cada hijo menor de 3 años, lo que implica que el ingreso puede duplicarse o incluso triplicarse si hay más de un niño dentro de ese rango etario.
En la práctica, esto significa que una familia con dos hijos pequeños puede recibir más de $106.000 adicionales por mes, solo por este concepto.
El Complemento Leche está destinado a un grupo específico dentro del sistema de ANSES. Lo reciben:
Se trata de una ayuda alimentaria mensual que busca reforzar la nutrición en la primera infancia y durante el embarazo, dentro del marco del Plan de los 1000 Días.
Este extra puede cambiar significativamente el monto mensual que recibe una familia.
Por ejemplo, si se combina con la AUH (que en mayo ronda los $113.000 netos por hijo), el ingreso total crece de forma considerable. Y si además se suma la Tarjeta Alimentar, el monto final puede ser mucho más alto.
Por eso, cada vez más especialistas recomiendan mirar el sistema de ANSES como un conjunto de beneficios y no como un pago único.
A diferencia de otros anuncios, este tipo de extras no siempre se comunica como un “bono” o un refuerzo independiente. Por eso, muchos beneficiarios no identifican que lo están cobrando o no saben que podrían recibirlo.
Sin embargo, el dinero ya se deposita todos los meses y forma parte del ingreso real.
El Complemento Leche se actualiza periódicamente, acompañando los aumentos de las asignaciones sociales. De hecho, en los últimos meses pasó de valores cercanos a los $50.000 a superar los $53.000 actuales.
Esto lo convierte en uno de los extras más importantes dentro del esquema de asistencia.