ANSES paga más de $53.000 por mes sin inscripción: a quiénes les corresponde

En mayo, el monto confirmado es de $53.290 por cada hijo menor de 3 años, lo que implica que el ingreso puede duplicarse o incluso triplicarse si hay más de un niño dentro de ese rango etario.

En la práctica, esto significa que una familia con dos hijos pequeños puede recibir más de $106.000 adicionales por mes, solo por este concepto.

image.png AUH: El Plan 1000 Días asegura una ayuda mensual para niños de hasta 3 años con el Complemento Leche. Foto: Internet

Quiénes pueden cobrar este beneficio

El Complemento Leche está destinado a un grupo específico dentro del sistema de ANSES. Lo reciben:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años

Personas que cobran la Asignación por Embarazo

Se trata de una ayuda alimentaria mensual que busca reforzar la nutrición en la primera infancia y durante el embarazo, dentro del marco del Plan de los 1000 Días.

Cómo impacta en el ingreso total

Este extra puede cambiar significativamente el monto mensual que recibe una familia.

Por ejemplo, si se combina con la AUH (que en mayo ronda los $113.000 netos por hijo), el ingreso total crece de forma considerable. Y si además se suma la Tarjeta Alimentar, el monto final puede ser mucho más alto.

Por eso, cada vez más especialistas recomiendan mirar el sistema de ANSES como un conjunto de beneficios y no como un pago único.

El detalle que muchos no están viendo

A diferencia de otros anuncios, este tipo de extras no siempre se comunica como un “bono” o un refuerzo independiente. Por eso, muchos beneficiarios no identifican que lo están cobrando o no saben que podrían recibirlo.

Sin embargo, el dinero ya se deposita todos los meses y forma parte del ingreso real.

El Complemento Leche se actualiza periódicamente, acompañando los aumentos de las asignaciones sociales. De hecho, en los últimos meses pasó de valores cercanos a los $50.000 a superar los $53.000 actuales.

Esto lo convierte en uno de los extras más importantes dentro del esquema de asistencia.