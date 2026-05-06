Jorge Rial apareció cerca de una misteriosa mujer y crecen los rumores de romance.

Mientras tanto, el entorno mediático sigue atento a cualquier confirmación. Por ahora, Rial no se expresó públicamente sobre estas versiones, aunque su reciente exposición junto a esta mujer logró instalar el tema. En paralelo, también volvieron a circular rumores que lo vinculan con Viviana Canosa, con quien mantiene una buena relación desde hace tiempo, lo que suma aún más intriga a su presente sentimental.

maria del mar y rial

¿Cuál fue el motivo de la separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón?

La ruptura entre Jorge Rial y María del Mar Ramón se dio en buenos términos y estuvo marcada principalmente por cuestiones laborales que hicieron difícil sostener la relación. Según trascendió, la escritora comenzó a desarrollar proyectos en el exterior que implicaron mudarse y pasar largas temporadas fuera de la Argentina.

En ese sentido, la distancia terminó siendo determinante: Ramón debía instalarse entre Colombia y España por oportunidades profesionales, mientras que Rial tenía compromisos en el país, lo que volvió incompatible la dinámica de pareja. Así, la decisión fue tomada desde el respeto mutuo, sin conflictos ni escándalos.