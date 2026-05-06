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¿HAY AMOR?

Jorge Rial apareció cerca de una misteriosa mujer y crecen los rumores de romance

Según trascendió, Jorge Rial estaría viviendo un nuevo romance luego de separarse de María del Mar Ramón. Todos los detalles.

6 may 2026, 16:12
Jorge Rial apareció cerca de una misteriosa mujer y crecen los rumores de romance.
Jorge Rial apareció cerca de una misteriosa mujer y crecen los rumores de romance.

Jorge Rial apareció cerca de una misteriosa mujer y crecen los rumores de romance.

La reciente separación de Jorge Rial de María del Mar Ramón sigue dando que hablar y, en las últimas horas, el periodista volvió a quedar en el centro de la escena por supuestos indicios de un nuevo romance. Todo se disparó a partir de la filtración de unas imágenes en las que se lo ve muy cercano a una mujer, lo que rápidamente despertó versiones sobre un posible vínculo amoroso.

La información fue revelada en el ciclo El Ejército de la Mañana, que se emite por Bondi, donde Pepe Ochoa aportó detalles sobre el presente sentimental del conductor. “Estuvo acaramelado en un aeropuerto”, aseguró, dando a entender que Rial no estaría solo tras su reciente ruptura con la escritora.

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En ese mismo espacio, el panelista amplió la información y dejó en claro que el encuentro no habría sido algo casual. “Fue con ella y volvió con ella, compartieron tres días en un hotel. En la foto se ve la rubia que lo acompaña, pero todavía no sé su nombre”, sostuvo sobre el viaje que habría realizado el periodista.

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Además, Ochoa sumó más datos que alimentan la versión de romance. “Me cuentan que a la ida y a la vuelta estuvo con esta rubia muy cerca, contentos, felices y pasaron unos días en Mendoza”, relató. Y agregó un detalle que no pasó desapercibido: “Estaban de la mano”, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo más cercano.

Mientras tanto, el entorno mediático sigue atento a cualquier confirmación. Por ahora, Rial no se expresó públicamente sobre estas versiones, aunque su reciente exposición junto a esta mujer logró instalar el tema. En paralelo, también volvieron a circular rumores que lo vinculan con Viviana Canosa, con quien mantiene una buena relación desde hace tiempo, lo que suma aún más intriga a su presente sentimental.

maria del mar y rial

¿Cuál fue el motivo de la separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón?

La ruptura entre Jorge Rial y María del Mar Ramón se dio en buenos términos y estuvo marcada principalmente por cuestiones laborales que hicieron difícil sostener la relación. Según trascendió, la escritora comenzó a desarrollar proyectos en el exterior que implicaron mudarse y pasar largas temporadas fuera de la Argentina.

En ese sentido, la distancia terminó siendo determinante: Ramón debía instalarse entre Colombia y España por oportunidades profesionales, mientras que Rial tenía compromisos en el país, lo que volvió incompatible la dinámica de pareja. Así, la decisión fue tomada desde el respeto mutuo, sin conflictos ni escándalos.

     

 

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