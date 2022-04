Horror en Rosario: un hombre conoció a una mujer en un boliche, la secuestró dos días y la violó

El hecho ocurrió el viernes por la noche en el boliche “La Cautiva”, sobre la calle San Nicolás al 2200, en el centro de Rosario. Cerca de las 22 llegaron la víctima con dos amigos. Durante el transcurso de la noche, la víctima conoce a Gregorio, un hombre de unos 60 años que le pidió bailar.

Bailaron un rato, incluso posaron para una foto del camarógrafo del lugar, la foto impresa, la víctima se la dio a uno de sus amigos y le dijo: "Cualquier cosa estoy con este”.

El secuestro

El hombre se acercó a la mesa donde estaba la mujer con sus amigos, pagó unas cervezas y se ofreció a llevarlos a su casa. Cerca de las 3.30 los tres subieron en el auto, luego la pareja se bajó primero y la víctima quedó sola con Gregorio. Su amiga, por precaución tomó la patente del vehículo.

La mujer no llegó a casa. Sus cinco hijos estaban al cuidado de un conocido, el sábado por la mañana nadie sabía nada de ella hasta el mediodía en el que llamó a una amiga y le dijo llorando que estaba secuestrada, que creía que estaba en la zona sur de la ciudad, que no sabía dónde exactamente. Además, le dijo que Gregorio la drogaba para violarla.

Luego le mandó un mensaje a su hermano: “Ayúdenme, no sé dónde estoy”, “No me llamen”, “Este hombre no me quiere llevar a Rosario”,

El hombre había cambiado la configuración del teléfono y ella no podía enviar la ubicación. Me tiene un hombre, me trajo al sur. Hablen con mi familia, es un estafador”, dijo la mujer en un mensaje. Luego envió otro mensaje, ya desesperada: “Todo el tiempo me quiere coger”.

El rescate

La hermana de la víctima decidió poner una denuncia por la desaparición en la Comisaría 15° de Rosario donde además entregó la foto del hombre con el que su hermana había sido vista por última vez.

Luego de unas horas, la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe logró identificar al presunto secuestrador y obtener su dirección. Agentes de la fuerza provincial llegaron a una casa sobre la calle José Hernández de la ciudad de Roldán, a 25 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Rosario, en el departamento San Lorenzo.

Cerca de las 22.30 los recibió Gregorio Edgardo Urraco, de 57 años, divorciado y comerciante. Le preguntaron por la víctima y dijo no saber nada, que no la conocía e intentó terminar la visita, pero los efectivos vieron la figura de una mujer dentro de la casa y la hicieron salir.

La víctima se identificó y sostuvo que había estado retenida contra su voluntad y que el hombre había abusado de ella en varias oportunidades.

Urraco fue detenido y trasladado a la comisaría, acusado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad en una causa que esta a cargo de la fiscal Noelia Riccardi de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.