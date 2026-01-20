Horror: se olvidaron a una mujer de 84 años en el patio de un geriátrico y el desenlace fue fatal

“A las 21.30 se constató que Alvera no se encontraba en su habitación, pero no se realizó ninguna acción para localizarla ni se dio aviso a sus allegados”, señala el escrito presentado ante la Justicia. El documento remarca que debieron haberse llevado a cabo controles adicionales y una notificación inmediata, algo que nunca ocurrió.

Según la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, Henderson continuó con su turno convencida de que la mujer había salido del geriátrico acompañada por su familia. Recién pasada la medianoche, intentó comunicarse con los parientes de la residente para confirmar esa versión, aunque no obtuvo respuesta.

geriatrico

Al finalizar su guardia, cerca de las 6.30 de la mañana, la enfermera informó a su supervisor que no había visto a Alvera durante toda la noche. En ese momento se dio intervención a la Policía.

Efectivos del Departamento de Policía de Warrensville Heights arribaron al lugar y alrededor de las 8 encontraron a la mujer tendida boca arriba en el patio del establecimiento. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento apenas ingresó. La causa de muerte fue hipotermia severa.

Por el caso, Henderson fue imputada por homicidio involuntario. La familia de la víctima la responsabiliza directamente por el descuido, al igual que a las autoridades del geriátrico, a quienes acusan de no haber garantizado la supervisión necesaria ni haber reportado la desaparición.

La enfermera se declaró inocente y deberá comparecer ante la Justicia el próximo 27 de enero. Su abogado aseguró en declaraciones al canal WJW que su defendida “no cometió ningún delito” y adelantó que ejercerá una defensa firme.