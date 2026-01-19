Dos hermanos volvían de una fiesta y un conductor alcoholizado desató una tragedia fatal
El automóvil involucrado era conducido por un hombre de 60 años que se encontraba alcoholizado al momento del choque.
Unconductor que circulaba alcoholizado por la Ruta Provincial 18 atropelló y mató a dos hermanos que se desplazaban en moto en la localidad de Loreto, en Santiago del Estero. El impacto fue frontal y de extrema violencia: ambos jóvenes murieron en el acto.
El siniestro ocurrió en horas de la madrugada, cuando las víctimas, identificadas como Juan Américo Acuña, de 21 años, y su hermano Walter Damián Acuña, de 19, regresaban hacia el este a bordo de una motocicleta DXL 110 cc luego de haber asistido a una fiesta, según indicaron fuentes policiales.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 27, el choque se produjo cuando un automóvil Fiat Cronos, que circulaba en sentido contrario, invadió el carril y embistió de frente a la moto. El vehículo era conducido por César Marcel Juárez, de 60 años, quien viajaba acompañado por una mujer y otro hombre.
Al arribar al lugar, los agentes encontraron el auto detenido sobre la calzada contraria, con su frente orientado hacia el oeste, mientras que la motocicleta había quedado partida en dos. La parte delantera del rodado menor terminó incrustada en el automóvil, lo que evidenció la magnitud del impacto.
Uno de los hermanos fue hallado sin vida sobre la banquina, a pocos metros del punto de colisión, mientras que el cuerpo del otro joven apareció varios metros más adelante. Producto de las graves lesiones sufridas, ambos fallecieron en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.
Los desgarradores mensajes de despedida
Conocida la lamentable noticia, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de pesar por las terribles pérdidas.
"Mis alumnitos, tantas aventuras juntos", se lee en uno de los posteos de redes sociales.
En el operativo intervino el fiscal de turno, Martín Silva, quien ordenó la aprehensión provisoria del conductor del Fiat Cronos y dispuso la realización del test de alcoholemia. Según informó el diario El Liberal, el resultado fue positivo, motivo por el cual el fiscal solicitó a la Justicia de Control y Garantías la detención inmediata del acusado.
Además, se ordenó la realización de un dosaje de alcohol al conductor de la motocicleta, como parte del protocolo habitual en este tipo de hechos. Ambos vehículos fueron secuestrados y personal de Criminalística llevó adelante las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del accidente.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial, donde se les practicaron las autopsias de rigor.
El conductor detenido será trasladado este lunes al Ministerio Público Fiscal para ser indagado por el fiscal Silva, mientras la causa avanza para determinar responsabilidades penales en una tragedia que conmocionó a toda la comunidad.