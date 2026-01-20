Muchos partidos, viajes y poco descanso: el exigente calendario que afrontará Boca antes de volver a la Copa Libertadores

En ese contexto, la profundidad del plantel será clave. Úbeda deberá administrar minutos sin perder competitividad, sabiendo que cada punto en el torneo local puede ser determinante para el futuro inmediato. Además, el calendario incluye viajes y partidos exigentes, lo que suma complejidad a la preparación semanal.

Antes de su regreso a la Libertadores, Boca completará doce fechas del Apertura y el cruce por Copa Argentina, lo que significa que cuando comience la fase de grupos internacional, el equipo ya habrá recorrido gran parte del semestre. El desafío será llegar con ritmo, pero también con frescura física y mental.

El calendario de Boca antes de la Copa Libertadores

Domingo 25/1, 18:30 – vs. Deportivo Riestra (L)

Miércoles 28/1, 22:15 – vs. Estudiantes (V)

Domingo 1/2, 19:15 – vs. Newell’s (L)

Domingo 8/2, 22:15 – vs. Vélez (V)

Domingo 15/2, 19:30 – vs. Platense (L)

Viernes 20/2, 20:00 – vs. Racing (L)

Martes 24/2 – vs. Gimnasia de Chivilcoy (Copa Argentina)

Sábado 28/2, 17:45 – vs. Gimnasia de Mendoza (L)

Domingo 8/3, 19:15 – vs. Central Córdoba (V)

Miércoles 11/3, 19:45 – vs. San Lorenzo (L)

Domingo 15/3, 22:00 – vs. Unión (V)

Domingo 22/3, 20:00 – vs. Instituto (L)

Fecha 13 – vs. Talleres (V), a confirmar

Con este panorama, Boca inicia el año sabiendo que no habrá margen para administrar esfuerzos más adelante: el desgaste será inmediato y la respuesta del equipo deberá estar a la altura desde el primer día.