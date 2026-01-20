En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Copa Libertadores
FÚTBOL

Muchos partidos, viajes y poco descanso: el exigente calendario que afrontará Boca antes de volver a la Copa Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda afrontará una seguidilla intensa de encuentros entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina antes de volver a competir en la Copa Libertadores, con un calendario que exigirá máxima gestión física y futbolística.

Muchos partidos, viajes y poco descanso: el exigente calendario que afrontará Boca antes de volver a la Copa Libertadores

Boca ya conoce el escenario que tendrá por delante en el arranque de la temporada 2026 y el panorama no da margen para relajarse. El equipo de Claudio Úbeda afrontará un tramo inicial cargado de partidos oficiales entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina antes de volver a competir en la Copa Libertadores, certamen al que accedió gracias a su rendimiento en el plano local durante 2025.

Leé también Alarma en Boca: Merentiel se lesionó, no llegará al debut ante Riestra y crece la preocupación
alarma en boca: merentiel se lesiono, no llegara al debut ante riestra y crece la preocupacion
image

El debut internacional está previsto para la primera quincena de abril, pero antes de ese estreno el Xeneize llegará con un desgaste considerable: habrá disputado trece partidos oficiales en poco más de dos meses. Doce de ellos corresponden al torneo doméstico y uno a los 32avos de final de la Copa Argentina, un dato que obliga al cuerpo técnico a planificar con precisión desde el inicio.

La exigencia no solo pasará por la cantidad de encuentros, sino también por la regularidad que Boca deberá sostener para no comprometer sus objetivos en ninguno de los frentes. El Apertura, con un formato corto y competitivo, no permite demasiados tropiezos, mientras que la Copa Argentina suele presentarse como un torneo traicionero, incluso en instancias tempranas.

Cómo impacta este calendario en la planificación de Boca

La acumulación de partidos obliga a pensar en rotaciones, manejo de cargas y decisiones estratégicas desde las primeras fechas. Clasificar con anticipación dentro de la Zona A del Apertura aparece como uno de los objetivos prioritarios, ya que permitiría encarar el cierre de la fase inicial con mayor margen y enfocar energías en la competencia continental.

En ese contexto, la profundidad del plantel será clave. Úbeda deberá administrar minutos sin perder competitividad, sabiendo que cada punto en el torneo local puede ser determinante para el futuro inmediato. Además, el calendario incluye viajes y partidos exigentes, lo que suma complejidad a la preparación semanal.

Antes de su regreso a la Libertadores, Boca completará doce fechas del Apertura y el cruce por Copa Argentina, lo que significa que cuando comience la fase de grupos internacional, el equipo ya habrá recorrido gran parte del semestre. El desafío será llegar con ritmo, pero también con frescura física y mental.

El calendario de Boca antes de la Copa Libertadores

  • Domingo 25/1, 18:30 – vs. Deportivo Riestra (L)

  • Miércoles 28/1, 22:15 – vs. Estudiantes (V)

  • Domingo 1/2, 19:15 – vs. Newell’s (L)

  • Domingo 8/2, 22:15 – vs. Vélez (V)

  • Domingo 15/2, 19:30 – vs. Platense (L)

  • Viernes 20/2, 20:00 – vs. Racing (L)

  • Martes 24/2 – vs. Gimnasia de Chivilcoy (Copa Argentina)

  • Sábado 28/2, 17:45 – vs. Gimnasia de Mendoza (L)

  • Domingo 8/3, 19:15 – vs. Central Córdoba (V)

  • Miércoles 11/3, 19:45 – vs. San Lorenzo (L)

  • Domingo 15/3, 22:00 – vs. Unión (V)

  • Domingo 22/3, 20:00 – vs. Instituto (L)

  • Fecha 13 – vs. Talleres (V), a confirmar

Con este panorama, Boca inicia el año sabiendo que no habrá margen para administrar esfuerzos más adelante: el desgaste será inmediato y la respuesta del equipo deberá estar a la altura desde el primer día.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Copa Libertadores Copa Argentina
Notas relacionadas
Giro inesperado: un club brasileño ofertó más que Boca y pone en jaque el pase de Hinestroza
Boca en alerta: el gesto contundente de Hinestroza que lo aleja del Xeneize mientras Riquelme negocia por él
¿Hay esperanza? La frase de Dybala que volvió a encender la ilusión en Boca sobre su futuro

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar