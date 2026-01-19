Otro grave accidente en cuatriciclo: un joven volcó en Villa Gesell y está en estado crítico
El hecho ocurrió en una zona de médanos del camping Pucará. La víctima, de 27 años y oriunda de Guernica, sufrió un traumatismo de cráneo grave y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada en estado crítico y a la espera de un traslado aéreo sanitario.
Otro grave accidente en cuatriciclo volvió a encender las alarmas este domingo en Villa Gesell, cuando un hombre de 27 años volcó mientras circulaba por una zona de médanos y terminó internado en estado crítico. El joven sufrió lesiones de extrema gravedad, fue trasladado de urgencia a un hospital y permanece a la espera de un traslado aéreo sanitario durante la madrugada.
El episodio se registró en los médanos del camping Pucará, un sector frecuentado por turistas y por aficionados a los vehículos todo terreno. De acuerdo con la información preliminar, el conductor perdió el control del cuatriciclo por causas que aún son materia de investigación y el rodado dio varios tumbos sobre la arena, provocándole heridas severas.
La víctima es un hombre de 27 años, oriundo de Guernica, que al momento del siniestro se desplazaba por el área arenosa cuando se produjo el violento vuelco. Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con compromiso facial y politraumatismos severos, un cuadro de alto riesgo según evaluaron los profesionales de la salud.
Tras el accidente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital de Pinamar, donde quedó internado en la unidad de cuidados críticos. El estado del paciente fue calificado como crítico, tanto por la magnitud de las lesiones como por la necesidad de una atención médica de mayor complejidad.
“Al paciente se le están realizando maniobras para estabilizarlo y poder concretar el traslado en helicóptero sanitario, que ya se encuentra en camino a Villa Gesell”, indicaron fuentes oficiales, mientras aguardan el traslado a un centro de mayor complejidad, donde pueda recibir atención especializada.
El último parte médico: cómo evoluciona el estado de salud de Bastián
Desde el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata confirmaron que Bastián, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar mientras viajaba en un UTV, no presentó cambios significativos en su estado de salud respecto al último informe difundido.
De acuerdo al parte médico oficial del Ministerio de Salud bonaerense, el paciente pediátrico permanece estable dentro de un cuadro crítico, continúa en coma farmacológico inducido y con asistencia respiratoria mecánica, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
El equipo médico precisó que el menor sigue bajo estricta supervisión tras la última intervención quirúrgica realizada en el hospital marplatense, adonde fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario por la complejidad del caso.
Finalmente, los profesionales indicaron que se aguarda su evolución clínica para iniciar, de manera gradual y progresiva, el descenso de la sedación, un proceso que dependerá exclusivamente de la respuesta neurológica del paciente en las próximas horas.