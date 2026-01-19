Otro grave accidente en cuatriciclo: un joven volcó en Villa Gesell y está en estado crítico

“Al paciente se le están realizando maniobras para estabilizarlo y poder concretar el traslado en helicóptero sanitario, que ya se encuentra en camino a Villa Gesell”, indicaron fuentes oficiales, mientras aguardan el traslado a un centro de mayor complejidad, donde pueda recibir atención especializada.

image

El último parte médico: cómo evoluciona el estado de salud de Bastián

Desde el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata confirmaron que Bastián, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar mientras viajaba en un UTV, no presentó cambios significativos en su estado de salud respecto al último informe difundido.

De acuerdo al parte médico oficial del Ministerio de Salud bonaerense, el paciente pediátrico permanece estable dentro de un cuadro crítico, continúa en coma farmacológico inducido y con asistencia respiratoria mecánica, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El equipo médico precisó que el menor sigue bajo estricta supervisión tras la última intervención quirúrgica realizada en el hospital marplatense, adonde fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario por la complejidad del caso.

Finalmente, los profesionales indicaron que se aguarda su evolución clínica para iniciar, de manera gradual y progresiva, el descenso de la sedación, un proceso que dependerá exclusivamente de la respuesta neurológica del paciente en las próximas horas.