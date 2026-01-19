Bastián fue operado por quinta vez tras el choque en Pinamar y continúa en estado crítico

Además, detalló que en la investigación "están previstas pericias toxicológicas a todos" los involucrados en el caso y consideró "un disparate" la imputación de su defendido.

El letrado explicó que el UTV involucrado en el choque está preparado para circular por la arena a baja velocidad, alrededor de 20 km/h, mientras que la camioneta habría necesitado tomar impulso. “De esa manera se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, agregó.

El último parte médico

De acuerdo con el informe difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el nene se encuentra “en estado grave, clínica y hemodinámicamente estable y con asistencia respiratoria mecánica”. El parte agregó que en las últimas 24 horas mostró respuesta a estímulos, lo que permitió retirar de manera momentánea el sensor de presión intracraneal que monitoreaba su evolución neurológica.

Además, el equipo médico suspendió parte de los sedantes profundos y mantuvo una sedación leve, con el objetivo de iniciar un proceso gradual de reducción del soporte respiratorio y evaluar su capacidad para respirar con menor asistencia. Los profesionales aclararon que este procedimiento se realiza de forma progresiva y bajo controles estrictos.

Bastian permanece bajo vigilancia permanente en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado y sin requerimiento de drogas vasoactivas en las últimas horas. Hasta el día anterior, el menor se encontraba en coma farmacológico inducido, con ventilación mecánica.

Cómo fue el lamentable accidente en Pinamar

El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, en Pinamar, tras una violenta colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV. Luego de ser estabilizado en esa ciudad, el niño fue trasladado el 15 de enero al Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, donde continúa internado.

La familia del menor recibe acompañamiento psicológico por parte de equipos especializados, según informó el Ministerio de Salud bonaerense. El abordaje incluye a profesionales del hospital, de la Región Sanitaria VIII y de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, que asisten a los allegados durante el proceso de internación y tratamiento.