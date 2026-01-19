En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pinamar
matias morla
EXCLUSIVO A24

Bastián fue operado por quinta vez tras el choque en Pinamar y continúa en estado crítico

El nene de 8 años volvió a ingresar al quirófano este lunes en Mar del Plata para una intervención destinada a recolocar una válvula de control de presión endocraneana. Lo informó el abogado del padre del nene, Matías Morla.

Leé también Cómo sigue la salud de Bastián: el esperanzador parte médico de este sábado
Bastián se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata.

El último parte médico informó que el menor continúa en estado crítico, aunque presentó una leve mejoría. Según precisaron los profesionales, permanece internado en terapia intensiva, con sedación y asistencia respiratoria mecánica, mientras se evalúa su evolución clínica.

Embed - MATÍAS MORLA, ABOGADO DEL PADRE DE BASTIAN: "ES UN DISPARATE QUE ESTÉ IMPUTADO"

La nueva cirugía se llevó a cabo en las últimas horas como parte de un proceso de control en esta etapa del tratamiento, en la que los médicos realizan pruebas para evaluar qué estímulos y procedimientos tolera el paciente. La intervención fue considerada "exitosa" y sin complicaciones. Así lo develó el abogado del padre del menor, Matías Morla.

La definición sobre el estado de la causa

Morla adelantó que en los próximos días se realizarán pericias para determinar responsabilidades en el siniestro. En ese contexto, sostuvo que la situación del conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, Manuel Molinari, podría agravarse. “El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo”, señaló.

Además, detalló que en la investigación "están previstas pericias toxicológicas a todos" los involucrados en el caso y consideró "un disparate" la imputación de su defendido.

El letrado explicó que el UTV involucrado en el choque está preparado para circular por la arena a baja velocidad, alrededor de 20 km/h, mientras que la camioneta habría necesitado tomar impulso. “De esa manera se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, agregó.

El último parte médico

De acuerdo con el informe difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el nene se encuentra “en estado grave, clínica y hemodinámicamente estable y con asistencia respiratoria mecánica”. El parte agregó que en las últimas 24 horas mostró respuesta a estímulos, lo que permitió retirar de manera momentánea el sensor de presión intracraneal que monitoreaba su evolución neurológica.

Además, el equipo médico suspendió parte de los sedantes profundos y mantuvo una sedación leve, con el objetivo de iniciar un proceso gradual de reducción del soporte respiratorio y evaluar su capacidad para respirar con menor asistencia. Los profesionales aclararon que este procedimiento se realiza de forma progresiva y bajo controles estrictos.

Bastian permanece bajo vigilancia permanente en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado y sin requerimiento de drogas vasoactivas en las últimas horas. Hasta el día anterior, el menor se encontraba en coma farmacológico inducido, con ventilación mecánica.

Cómo fue el lamentable accidente en Pinamar

El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, en Pinamar, tras una violenta colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV. Luego de ser estabilizado en esa ciudad, el niño fue trasladado el 15 de enero al Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, donde continúa internado.

La familia del menor recibe acompañamiento psicológico por parte de equipos especializados, según informó el Ministerio de Salud bonaerense. El abordaje incluye a profesionales del hospital, de la Región Sanitaria VIII y de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, que asisten a los allegados durante el proceso de internación y tratamiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pinamar matias morla Abogados Operación Noticias A24
Notas relacionadas
El nuevo parte médico de Bastián trajo señales alentadoras sobre su estado de salud: qué dice
Bastián fue operado de urgencia por quinta vez y la intervención resultó "existosa"
Pinamar endureció los controles en La Frontera: multas millonarias, secuestro de vehículos y posibles denuncias penales

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar