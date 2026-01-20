Escalofriante relato: "¿Vos te querés morir?", las amenazas del policía que inició un tiroteo en Villa Crespo

“Me empezó a amenazar, diciéndome ‘¿vos te querés morir?’, y me apuntaba con el arma, gatillándome. Por suerte no salieron los disparos porque ya había vaciado el cargador”, relató.

El testigo explicó que en ningún momento supo que se trataba de un policía, ya que el hombre vestía ropa de calle y no llevaba identificación visible. “No sabía que era policía. Tenía ropa negra, de calle. Era uno más. Me bajé del colectivo, iba caminando como todos los días y se me acerca de repente”, agregó.

Según su testimonio, el atacante ya había disparado contra otro trabajador antes de cruzárselo. “Cuando yo llego, él ya le había disparado a un compañero. Ellos estaban adentro, encerrados del susto, no pudieron avisarnos”, contó.

Maximiliano describió cómo intentó ponerse a salvo mientras el agresor continuaba amenazándolo. “Yo me escondía atrás de los autos y él me seguía buscando, haciéndome señas con el arma. Gatilló cuatro o cinco veces. Se escuchaba el ‘clac, clac’ del gatillo”, relató.

Finalmente, el trabajador logró escapar corriendo, en medio de la confusión, mientras vecinos alertaban al 911. “Si ese hombre hubiera tenido más balas, no sé cómo terminaba esto. Iba a dispararle a cualquiera que se le cruzara”, aseguró.

policia villa crespo

Un barrio cercado y pericias por múltiples impactos

Tras el ataque, personal de la Policía de la Ciudad logró reducir y detener al efectivo federal. En el lugar se montó un amplio operativo con peritos, ya que se detectaron numerosos impactos de bala en la zona.

Según pudo verse, hubo disparos contra una vivienda ubicada a unos 40 metros del lugar del ataque, con un impacto en una ventana, y también una moto estacionada en la vereda recibió un balazo en el asiento.

“Vació el cargador. Hay disparos por todos lados. De milagro no estamos hablando de una tragedia”, señalaron fuentes del operativo. La escena quedó acordonada durante varias horas mientras se levantaban vainas servidas y se realizaban las pericias balísticas correspondientes.

Se investiga si estaba alcoholizado o drogado

De acuerdo a los testimonios recogidos, el agresor se encontraba visiblemente alterado. La Justicia investiga ahora si actuó bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes. “No estaba normal. Estaba muy alterado, fuera de sí. No sé si drogado o alcoholizado, pero sano no estaba”, afirmó Maximiliano.

El efectivo quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se intenta determinar qué motivó el ataque y si existió algún tipo de discusión previa o si se trató de un accionar completamente al azar.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y toma declaración a las víctimas y testigos. Mientras tanto, Villa Crespo amaneció conmocionada por una escena que, según coinciden vecinos y autoridades, podría haber terminado en una tragedia mayor.