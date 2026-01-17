Luis Zahera brilla en Netflix con la mejor película española y dura menos de 2 horas
Netflix tiene el thriller español más visto y está protagonizado por Luis Zahera, el actor que arrasa con sus películas y series en la plataforma de streaming.
Luis Zahera brilla en Netflix con la mejor película española y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)
Luis Zahera en Netflix se convirtió en una de las búsquedas más repetidas dentro del catálogo español tras el estreno de un thriller que sorprendió incluso a los espectadores más exigentes. Ambientada en un pueblo asturiano y con una atmósfera inquietante, esta película logró instalarse como un fenómeno silencioso que sigue generando reproducciones y conversación.
La historia, estrenada en el 2023, consiguió escalar rápidamente en el ranking mundial de la plataforma y consolidarse como una de las propuestas españolas más intensas de los últimos años.
La cinta en cuestión es "Infiesto", un thriller de corte policial que apostó por una narrativa oscura, realista y profundamente ligada a un momento histórico reciente. Lejos de grandes artificios, la película construyó su fuerza a partir del contexto, los silencios y las actuaciones, con Zahera como una de las piezas clave del engranaje narrativo.
De qué trata "Infiesto" en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón".
Rodada íntegramente en Asturias, la historia se desarrolló en Gijón, Mieres y, especialmente, en Infiesto, una localidad minera del concejo de Piloña que no solo dio nombre a la película, sino que también se convirtió en un personaje más. Su paisaje montañoso, su clima gris y sus calles estrechas aportaron una identidad visual contundente que acompañó cada giro del relato.
El elenco fue otro de los grandes aciertos de la producción. Isak Férriz interpretó a Samuel, uno de los inspectores encargados del caso, mientras que Iria del Río dio vida a Castro, su compañera de investigación. Ambos construyeron una dupla creíble, marcada por el cansancio emocional y la presión de un contexto excepcional.
Sin embargo, Luis Zahera volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los actores más valorados del cine español contemporáneo. Tras su aclamado trabajo en As Bestas, el actor gallego encarnó a Marquina, un personaje vinculado a una organización criminal que terminó siendo fundamental para entender el alcance real de la trama.
Luis Zahera y un personaje clave para la película
El papel de Marquina se convirtió en uno de los más recordados de la película. Luis Zahera volvió a desplegar su capacidad para dotar de profundidad a personajes moralmente ambiguos, alejados de cualquier maniqueísmo.
Su interpretación aportó capas de complejidad a una trama que, sin su presencia, habría resultado mucho más lineal. Cada una de sus escenas funcionó como una advertencia de que la investigación iba a derivar hacia territorios mucho más oscuros.
La crítica especializada destacó especialmente su trabajo, subrayando la naturalidad con la que se movió entre la contención y la amenaza. No fue un villano clásico, sino una figura incómoda que obligó al espectador a mantenerse en alerta constante.
El éxito de "Infiesto" en Netflix
Tras su estreno, Infiesto se mantuvo durante semanas entre las películas más recomendadas de Netflix. Aunque con el paso del tiempo dejó de ocupar los primeros puestos del ranking, nunca desapareció del radar de los amantes del thriller.
A día de hoy, sigue apareciendo entre las sugerencias destacadas del género, consolidándose como una de esas películas que resurgen periódicamente gracias a nuevas audiencias. El fenómeno confirmó el interés global por las producciones españolas.
Más allá de las cifras, la película fue valorada por su capacidad para combinar suspense, contexto social y actuaciones de alto nivel. La química entre los protagonistas, el ritmo narrativo y la carga emocional del relato fueron algunos de los aspectos más celebrados.