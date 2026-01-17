Luis Zahera brilla en Netflix con la mejor película española y dura menos de 2 horas

Rodada íntegramente en Asturias, la historia se desarrolló en Gijón, Mieres y, especialmente, en Infiesto, una localidad minera del concejo de Piloña que no solo dio nombre a la película, sino que también se convirtió en un personaje más. Su paisaje montañoso, su clima gris y sus calles estrechas aportaron una identidad visual contundente que acompañó cada giro del relato.

Infiesto Netflix 1.jpg

El elenco fue otro de los grandes aciertos de la producción. Isak Férriz interpretó a Samuel, uno de los inspectores encargados del caso, mientras que Iria del Río dio vida a Castro, su compañera de investigación. Ambos construyeron una dupla creíble, marcada por el cansancio emocional y la presión de un contexto excepcional.

Sin embargo, Luis Zahera volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los actores más valorados del cine español contemporáneo. Tras su aclamado trabajo en As Bestas, el actor gallego encarnó a Marquina, un personaje vinculado a una organización criminal que terminó siendo fundamental para entender el alcance real de la trama.

Luis Zahera Infiesto 1.jpg

Luis Zahera y un personaje clave para la película

El papel de Marquina se convirtió en uno de los más recordados de la película. Luis Zahera volvió a desplegar su capacidad para dotar de profundidad a personajes moralmente ambiguos, alejados de cualquier maniqueísmo.

Su interpretación aportó capas de complejidad a una trama que, sin su presencia, habría resultado mucho más lineal. Cada una de sus escenas funcionó como una advertencia de que la investigación iba a derivar hacia territorios mucho más oscuros.

La crítica especializada destacó especialmente su trabajo, subrayando la naturalidad con la que se movió entre la contención y la amenaza. No fue un villano clásico, sino una figura incómoda que obligó al espectador a mantenerse en alerta constante.

Infiesto Netflix 3

El éxito de "Infiesto" en Netflix

Tras su estreno, Infiesto se mantuvo durante semanas entre las películas más recomendadas de Netflix. Aunque con el paso del tiempo dejó de ocupar los primeros puestos del ranking, nunca desapareció del radar de los amantes del thriller.

A día de hoy, sigue apareciendo entre las sugerencias destacadas del género, consolidándose como una de esas películas que resurgen periódicamente gracias a nuevas audiencias. El fenómeno confirmó el interés global por las producciones españolas.

Infiesto Netflix 3.jpg

Más allá de las cifras, la película fue valorada por su capacidad para combinar suspense, contexto social y actuaciones de alto nivel. La química entre los protagonistas, el ritmo narrativo y la carga emocional del relato fueron algunos de los aspectos más celebrados.

El elenco de "Infiesto" con Luis Zahera

Isak Férriz

Iria del Río

Juan Fernández

Ismael Fritschi

Ana Villa

María Mera

Isabel Naveira

José Manuel Poga

Luis Zahera

