Los detalles de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cuándo será y qué famosos asistirán

"Tini y De Paul, se acuerdan que en un primer momento se hablaba que el casamiento iba a ser en diciembre de 2025, finalmente el casamiento va a ser diciembre 2026". comenzó diciendo la periodista tras sacar su cuaderno con información.

Y agregó sobre la decisión de la pareja: "Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo. Tengo amigos allá en Miami que me dijeron que ya fueron invitados de palabra, todavía no la invitación".

"La boda sería entre el 20 y el 28 de diciembre porque tiene que ser cercano a las fiestas por el receso del fútbol", aseguró Smith sobre la fecha que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul decidieron para el importante evento.

"Será en Buenos Aires, en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, de ensueño. El nivel de invitados que va a tener esta boda: Chris Martín, Alejandro Sanz, Messi y Di María, obviamente", amplió la panelista sobre el lugar donde será el evento y los invitados.

En cuanto a la residencia de la cantante y el deportista, comentó: "La idea sería vivir en Buenos Aires y en Miami. En San Isidro se están haciendo una casa divina".

Smith comentó que el líder de Coldplay podría cantar en el casamiento en un dueto con la novia y que también estaría invitado Ricky Martin con quien Tini Stoessel podría cantar la reversación del clásico romántico Vuelve del artista puertorriqueño.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El romántico video de Tini Stossel con Rodrigo De Paul para despedir el 2025

La cantante Tini Stoessel hizo un balance del 2025 donde analizó el año que tuvo a nivel laboral y personal en el que incluyó tanbién un tierno momento que protagonizó junto a su novio Rodrigo De Paul.

“2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer ”, indicó la cantante a flor de piel.

Y agregó a corazón abierto sobre los distintos momentos atravesados y la contención que recibió de sus seres queridos: “Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado“.

Tini Stoessel también dejó una bomba para sus seguidores anticipando lo que viene en su carrera musical: “¡Ya casi 2026! Si dios quiere voy a compartirles el álbum que vengo soñando, y nos vemos en la gira!”, cerró entusiasmada.