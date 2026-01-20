Estafaron a una familia desde la cárcel y se burlaron: "Se nos rieron en la cara"

Según relató Alanis, una de las damnificadas, al medio Vía Szeta, el dinero fue transferido a una cuenta bancaria a nombre de la misma persona que aparece en la imagen enviada desde el lugar de detención.

La familia intentó radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, correspondiente a esa jurisdicción. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. “Nos dijeron que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, afirmó la joven, que también denunció que los agentes “se nos rieron en la cara” y no tomaron la demanda.

Pese a que la familia afectada cuenta con comprobantes de pago, datos del titular de la cuenta y perfiles en redes sociales vinculados al presunto estafador, todavía no logró que se iniciara una investigación.