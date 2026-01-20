Estafaron a una familia desde la cárcel y se burlaron: "Se nos rieron en la cara"
Una familia de Santa Fe denunció haber sido estafada con un alquiler turístico en la costa atlántica bonaerense.
Una familia de Santa Fe denunció que fue estafada por presos tras alquilar una vivienda en la costa atlántica bonaerense.
Una familia oriunda de Santa Fe denunció haber sido víctima de una estafa relacionada con un alquiler turístico en la costa atlántica bonaerense. Los delincuentes, que presuntamente operan desde una cárcel argentina, no solo se quedaron con el dinero sino que además se burlaron de los damnificados.
El episodio comenzó cuando la familia acordó, a través de redes sociales, el alquiler de una vivienda en la localidad de Santa Elena, en las inmediaciones de Mar del Plata. Como parte de la reserva, transfirieron 210 mil pesos a un supuesto propietario.
Al arribar al destino, el engaño quedó al descubierto. Una vecina del lugar les explicó que la casa no estaba en alquiler y que pertenecía a un familiar suyo. De inmediato, los turistas intentaron comunicarse con la persona que había recibido el dinero, pero cada llamado o mensaje derivó en un bloqueo automático.
Tras insistir desde distintos números telefónicos, la respuesta de los estafadores resultó provocadora: enviaron una fotografía en la que se los ve sonriendo dentro de una celda, aparentemente de un penal o dependencia policial, en tono de burla hacia la familia afectada.
Según relató Alanis, una de las damnificadas, al medio Vía Szeta, el dinero fue transferido a una cuenta bancaria a nombre de la misma persona que aparece en la imagen enviada desde el lugar de detención.
La familia intentó radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, correspondiente a esa jurisdicción. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. “Nos dijeron que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, afirmó la joven, que también denunció que los agentes “se nos rieron en la cara” y no tomaron la demanda.
Pese a que la familia afectada cuenta con comprobantes de pago, datos del titular de la cuenta y perfiles en redes sociales vinculados al presunto estafador, todavía no logró que se iniciara una investigación.