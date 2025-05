Impactante video de justicia por mano propia: vecinos desnudaron al ladrón y dejaron un duro mensaje.

A su vez, los vecinos advirtieron en las imágenes que difundieron en A24, que aplicaron castigo por mano propia por la inseguridad y reclamaron: “La Policía no está, los patrulleros no tienen nafta, por eso hoy a este lo dejamos ir, el próximo no sabemos”. En tanto, teniendo en cuenta que pueden tener represalias, advirtieron: “Los vamos a esperar, traten de no venir más”.