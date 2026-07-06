La Alerta Sofía que funcionó: encontraron a la nena de 13 años que estaba desaparecida

A partir de ese momento, la Policía de Córdoba desplegó un importante dispositivo de rastrillaje. Se instalaron controles vehiculares en rutas provinciales y nacionales, se realizaron recorridas por caminos rurales y se tomaron declaraciones a personas cercanas al entorno de la adolescente. Paralelamente, los investigadores comenzaron a analizar información proveniente de cámaras de seguridad, comunicaciones y posibles testimonios que permitieran reconstruir el recorrido de la menor.

El operativo no se limitó a la provincia de Córdoba. Con el correr de las horas surgieron indicios que apuntaban hacia Venado Tuerto, en Santa Fe, por lo que se coordinó el trabajo con las fuerzas de seguridad santafesinas. Esa colaboración entre jurisdicciones terminó siendo decisiva para lograr el hallazgo.

Finalmente, los investigadores localizaron a la adolescente en la ciudad santafesina, situada a unos 48 kilómetros de Arias. La menor fue encontrada sana y salva y de inmediato quedó bajo resguardo de las autoridades para garantizar su protección.

La noticia generó alivio entre los familiares y en la comunidad de Arias, donde la desaparición había provocado una profunda preocupación. Durante la búsqueda, vecinos compartieron la imagen de la menor en redes sociales y colaboraron con información que pudiera resultar útil para los investigadores.

Tras el hallazgo, la adolescente fue trasladada a una dependencia judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky. Desde el Ministerio Público señalaron que la prioridad inmediata fue verificar su estado de salud físico y emocional y asegurar que recibiera la asistencia correspondiente.

Las autoridades confirmaron que la menor se encuentra estable y en buen estado general, aunque continuará siendo acompañada por equipos especializados mientras avanzan las actuaciones judiciales y de protección de derechos.

Por el momento, los investigadores mantienen reserva sobre varios aspectos del caso. No trascendieron detalles sobre las circunstancias exactas en las que fue encontrada ni sobre las personas con las que pudo haber estado durante el tiempo que permaneció desaparecida. Tampoco se informó si la adolescente se trasladó por sus propios medios o si contó con ayuda de terceros.

Ese es precisamente uno de los puntos centrales de la investigación que ahora lleva adelante la Fiscalía. El objetivo es reconstruir minuto a minuto qué ocurrió desde el momento en que la menor dejó el domicilio en Arias hasta su localización en Venado Tuerto, determinar cómo se produjo el desplazamiento entre ambas ciudades y establecer si existió algún tipo de intervención de otras personas.

En este contexto, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, testimonios y otras evidencias que permitan esclarecer lo sucedido. La causa permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales.

El caso volvió a poner en primer plano el funcionamiento de la Alerta Sofía, un mecanismo creado para acelerar la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos cuando existen indicios de que pueden encontrarse en peligro. La herramienta permite difundir rápidamente la información a través de medios de comunicación, redes sociales, organismos públicos y fuerzas de seguridad de todo el país.

Desde los organismos intervinientes destacaron que la difusión inmediata de la alerta y la coordinación entre Córdoba y Santa Fe resultaron fundamentales para alcanzar un desenlace favorable. También subrayaron la importancia de que las denuncias por desaparición de menores se realicen sin demora, ya que las primeras horas suelen ser determinantes para orientar la búsqueda.

En Arias, la noticia del hallazgo fue recibida con alivio. Comerciantes, vecinos y allegados a la familia habían seguido de cerca cada novedad del operativo y muchos participaron activamente compartiendo la búsqueda en redes sociales.

Mientras tanto, la adolescente continuará bajo seguimiento de las autoridades competentes. Además de la investigación judicial, intervienen organismos de protección de la niñez para evaluar su situación y definir las medidas de acompañamiento necesarias.

El hallazgo con vida de la menor cerró la etapa más crítica de la búsqueda, pero abrió una nueva fase centrada en esclarecer qué ocurrió durante las horas en las que estuvo desaparecida. La Justicia buscará determinar si se trató de una ausencia voluntaria o si existieron circunstancias que pudieran haber puesto en riesgo su integridad.

Por ahora, lo único confirmado es que la rápida reacción de la familia, la activación del protocolo de Alerta Sofía y el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad permitieron encontrar a la adolescente en poco tiempo y evitar que el caso tuviera un desenlace trágico.