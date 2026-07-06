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¡No puede ser!

El negocio más raro del fútbol: Haaland hizo millones gracias a un detalle inesperado

Haaland encontró otra forma de hacer dinero: el detalle inesperado con el que hace fortunas todos los partidos. Enterate.

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Erling Haaland

Erling Haaland, la gran figura de Noruega y del Mundial (Foto: Reuters).

Erling Haaland no solo es uno de los delanteros más letales del planeta. Mientras rompe récords con sus goles, también construye un verdadero imperio fuera de las canchas. Y lo más llamativo es que uno de sus negocios más rentables está a la vista de todos cada vez que juega, aunque muy pocos lo habían advertido.

Leé también Qué tiene que pasar para que Lionel Messi y Erling Haaland se enfrenten en el Mundial
Messi vs. Haaland, un duelo posible en la Copa del Mundo (Foto: archivo).

Lejos de las clásicas inversiones en ropa deportiva o bebidas energéticas, el goleador noruego -que con su selección dejó afuera a Brasil de este Mundial 2026, apostó por un producto tan simple como inesperado: las colitas para el pelo.

Sí. Su característica melena rubia terminó convirtiéndose en una fuente de ingresos millonaria.

Haaland es accionista minoritario de Bondep, una empresa noruega dedicada a la fabricación de accesorios para el cabello. La firma encontró en el delantero del Manchester City al embajador perfecto y lanzó una alianza comercial que terminó siendo un verdadero éxito.

El producto estrella de esa sociedad es Kknekki, una marca de bandas elásticas para el cabello reconocida por su resistencia, suavidad y diseño. Fabricadas originalmente en Corea y comercializadas por la empresa noruega, estas colitas pasaron de ser un accesorio más a convertirse en un fenómeno internacional y la clave del éxito fue el propio Haaland.

El delantero utiliza una Kknekki en absolutamente todos los partidos, manteniendo intacto su clásico peinado durante los 90 minutos. Incluso, muchos fanáticos descubrieron que combina el color de la colita con la camiseta que utiliza en cada encuentro, transformando un detalle de su imagen en una poderosa campaña publicitaria. La estrategia resultó un golazo.

Según trascendió, la asociación con Haaland permitió duplicar la facturación de la empresa, que pasó de ser una marca conocida en Escandinavia a ganar visibilidad en mercados de todo el mundo gracias a la exposición del futbolista.

Lo más curioso es que cada unidad cuesta apenas 3,50 euros, un precio muy accesible que disparó las ventas tras la explosión mediática del atacante.

Mientras otros deportistas prestan su imagen para campañas millonarias, Haaland convirtió un simple accesorio que ya usaba todos los días en un negocio multimillonario, sin necesidad de cambiar su rutina ni modificar su estilo.

Una jugada comercial tan sencilla como brillante que demuestra que, además de ser un goleador implacable, también sabe hacer negocios fuera de la cancha.

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